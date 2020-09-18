Acil nakit para lazımsa Ziraat Bankası uygun oranlarda faizlerle vatandaşa kredi veriyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında anlaşmalı firma ve/veya bayilerden alınması durumunda müşterilerine 0,89 oranları ile anlaşmalı olmayan firma/bayi/mağazadan alınması durumunda ise yüzde 1,19 faiz oranları ile kredi imkanı sunuyor. Ayrıca Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi ve Sosyal Hayatı Destek Faturalı Kredi Paketi kapsamında 0,99 ve 1,29 faiz oranları ile 36 aya varan taksitlerle kredi imkanı sunuyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında anlaşmalı firma ve/veya bayilerden alınması durumunda müşterilerine 0,89 oranları ile anlaşmalı olmayan firma/bayi/mağazadan alınması durumunda ise yüzde 1,19 faiz oranları ile kredi imkanı sunuyor.
SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ
Küresel pandemiden normalleşme sürecine geçiş doğrultusunda sosyal hayatın canlanması ile müşterilerimizin oluşacak finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanmasının yanı sıra yerli üretim yapan firmaların desteklenmesi amacıyla Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi ve Sosyal Hayatı Destek Faturalı Kredi Paketi sunmaktayız. Mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, bisiklet, çeyiz, seramik, kapı, pencere sistemleri finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, anlaşma sağlanan firmalardan satın alınacak ürünler, azami 36 ay vade ile kredilendirilebilecektir. Faiz oranı ise 0,99 olarak belirlendi.
ZİRAAT BANKASI SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ NEDİR?
Ziraat Bankası Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi ve Sosyal Hayatı Destek Faturalı Kredi Paketi müşterilerinin ev ihtiyacını karşılamak adına 0,89 ve 1,19 faiz oranları ile 60 aya kadar vade iler minimum 3.000 TL maksimum 30.000 TL'ye kadar sunulan kredi paketi.
Sosyal Hayatı Destek Katkı Paylı Faturalı Kredi Paketi
Mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, bisiklet, çeyiz, seramik, kapı, pencere sistemleri finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, anlaşma sağlanan firmalardan satın alınacak ürünler, azami 60 ay vade ile kredilendirilebilecek.
Sosyal Hayatı Destek Faturalı Kredi Paketi
Kredi anlaşması bulunmayan firmalardan yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla; azami 60 ay vade ile kredi kullanılabilecektir.
KREDİYE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Ziraat Bankası Sosyal Hayatı Destek Kredisi başvuruları Ziraat Bankası şubelerinden ve telefon bankacılığı üzerinden alınıyor.
İHTİYAÇ KREDİSİ ALMA ŞARTLARI
Bu konudaki en önemli nokta, kredi puanınızın genel amaçlı krediler almak için yeterli olmasıdır. Tüketici kredilerini kullanırken, belirli kriterler de gereklidir. Maaşınızda bir kesinti ya da düşük bir kredi notunuz varsa veya kredi raporunuz yeterince temiz ve parlak değilse talebiniz reddedilebilir. Son yıllarda çok hızlı büyüyen bankalar, şubelerde kredi vermenin yanı sıra internetten, mobil cihazlardan SMS, otomatik vezne makinesi veya telefonla kredi imkanı da sunuyor. Belirli dönemlerde kampanya yaparken bile, tek bir kimlikle prosedür veya gelir belgesi gerektirmeden talepleri kabul ederler. Bankalardan veya finans kuruluşlarından alınan kredilerle birçok kişi nakit akışı ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra yatırım yapma olanağına da sahiptir.
ZİRAAT BANKASI TARİHÇE
19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğu'nda, ticaret ve finansmanda batılı modellerin benimsenmesiyle birlikte, yabancı bankalar ülke toprakları içinde faaliyet göstermeye başlamıştı. O dönemlerde ülkede henüz, ulusal niteliğe sahip bir bankacılık sisteminin kurulması için yeterli sermaye birikimi oluşmamıştı ve bir kaynak oluşturma aracı olarak milli bankaların varlığından söz edilemiyordu.
Bu durumdan en çok zarar gören kesim ise çalışan nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan çiftçilerdi. Çünkü tamamen kendi kaderine terkedilmiş tarım kesiminde, geçim sıkıntısı içinde bulunan büyük bir çiftçi topluluğu başvurabilecekleri kurumsal bir finansal yapı olmadığı için, sürekli olarak özel şahıs kredilerine muhtaç durumdaydı. Kredileri verenler, bu işi meslek edinmiş faizci kimselerin yanı sıra, tarım gereçlerini satan tüccar, toptancı, ihracatçı, komisyoncu, kabzımal ve köy bakkalı gibi çeşitli ticaret erbabı ve esnaflardı. Bu tür yüksek faizli özel şahıs kredilerine Tefeci veya Murabaha Kredileri denilmekteydi.Memleket Sandıkları adını ahşap kasalardan almaktaydı.
Sandıkla ilgili işler katılımcı köylüler tarafından seçilen 2'si Müslüman, 2'si Hristiyan 4 kişilik sandık eminlerince yönetilmekteydi. Günlük işlemlerin yazıldığı yevmiye defteri, tüm hesapların kayıtlı olduğu defter-i kebir ve eldeki nakit paralar bu ahşap kasalarda saklanırdı. Daha sonraları güvenlik nedeniyle bu sandıkların yerine yöredeki ustalar tarafından demirden yapılan ilkel kasalar kullanılmaya başlanıldı.
1867 yılında "Memleket Sandıkları Nizamnamesi"nin yürürlüğe girmesiyle Osmanlı Devleti'nin her yanında (Rusçuk, Eski Cuma ve Lefkoşe sandıkları ilk örneklerdendir) sandıklar faaliyete başlamış ve uzun yıllar başarıyla hizmet vermiştir.
Kredilendirme işlemleri sonucu elde edilen gelirlerinden giderlerin düşülmesi suretiyle ulaşılan sandık karının 2/3'ü sandığın bulunduğu yörenin okul, yol, köprü gibi ortak kullanıma açık temel gereksinimlerinin yapım ve onarımında kullanılmıştır. Bu yönüyle Memleket Sandıkları ülkenin imarına da katkıda bulunmuşlardır. Ancak izleyen yıllarda sandıkların işleyişinde gözlenen bozulmalar, Memleket Sandıkları'nın etkinliklerini azaltmıştır. Sandıkları merkezi yönetime bağlayarak olumsuzlukları giderebileceğini düşünen hükümet, 1883'te aynı amaçlar doğrultusunda "Menafi Sandıkları"nı kurmuştur. Menafi Sandıkları'na geçilmesiyle idare yeniden düzenlenmiş, kayıt ve muhasebe işleri çağdaş ve ilmi esaslara uygun olarak yürütülmeye başlanmış ve merkezi hükümetin doğrudan denetimine tabi tutulmuştur. Bu yeni yapılanma; sandıkların idaresine nispeten ciddi, bilimsel denetime açık bir işleyiş kazandırsa da tamamen yeni, çağdaş bir örgütlenmeye duyulan gereksinimin önünü alamamıştır.
Menafi Sandıkları'nın ihtiyaca cevap vermediği, esasen idari yönden revizyon gerektiği ve kaynaklarının sınırlı olduğu gerçekleri de eklenince, mevcut örgütlenmenin bir banka şeklinde organize edilmesi fikir ve eğilimi olgunlaşmış, II. Abdülhamit nezdinde de bu konu üzerinde ciddiyetle düşünülmüştür. Sadrazam Kamil Paşa'nın Bakanlar Kurulu ve II. Abdülhamit'e sunduğu mazbatada Menafi Sandıkları'nın artık fonksiyonlarını yerine getirememeleri sebebiyle kaldırılarak bunların yerine Ziraat Bankası kurulması gerekliliği kaleme alınmıştır. Söz konusu mazbatanın II. Abdülhamit'in olur ve onayıyla yürürlüğe girmesiyle 15 Ağustos 1888'de Menafi Sandıkları'nın yerine işlevlerini üstlenecek modern finans kuruluşu olarak Ziraat Bankası resmen kurulmuş, o tarihte faaliyette bulunan Menafi Sandıkları da banka şubelerine dönüştürülerek faaliyete başlamıştır. O güne kadar Menafi Sandıkları'nın mali kaynağını oluşturan menafi hisseleri bankaya devredilmiş ve bundan sonraki hisseler de bankanın sermayesine tahsis edilmiştir. Bu adımla birlikte, teşkilatlı tarımsal kredi tarihimizde yeni bir dönem başlamıştır.