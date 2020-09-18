Halkbank, emeklilere özel olarak mutlu emekli kredisi veriyor. Emekli vatandaşlar Halkbank sayesinde nakit ihtiyaçlarını gideriyor. 100 bin TL 36 ay vadeyle %1,28'den başlayan faiz oranları uygulanıyor. HalkBank Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvuru yapmak isteyen emeklilerden öncelikli olarak maaş müşterisi veya maaşını HalkBank'a taşımayı taahhüt etmeleri talep ediliyor. Aralarında birer boşluk bırakarak "EMEKLI, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: EMEKLI 12345678910 3000 15000 ) yazıp 3452'ye SMS göndermeleri gerekiyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
HALKBANK MUTLU EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?
HalkBank Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi maaş müşterisi veya maaşını HalkBank'a taşımayı taahhüt eden emeklilere özel tüm nakit ihtiyaçları için aylık %1,28'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredidir.
HALKBANK EMEKLİ İHTİYAÇ FAİZ ORANLARI
HalkBank, Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi kapsamında aylık %1,28'den başlayan faiz oranıyla tahsis ücretli veya aylık %1,35'den başlayan faiz oranıyla emeklilere ihtiyaç kredisi sunuyor?
KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
HalkBank Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvuru yapmak isteyen emeklilerden öncelikli olarak maaş müşterisi veya maaşını HalkBank'a taşımayı taahhüt etmeleri talep ediliyor. Şartları taşıyan vatandaşların başvuru için;
Aralarında birer boşluk bırakarak "EMEKLI, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: EMEKLI 12345678910 3000 15000 ) yazıp 3452'ye SMS göndermeleri gerekiyor.
Ayrıca Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvur işlemlerini en yakın HalkBank şubelerinden gerçekleştirmek de mümkün.
HALKBANK MUTLU EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖDEME SEÇENEKLERİ
HalkBank, Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi kapsamında kredi kullanmak isteyenlere
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İHTİYAÇ KREDİSİ ALMA ŞARTLARI
Bu konudaki en önemli nokta, kredi puanınızın genel amaçlı krediler almak için yeterli olmasıdır. Tüketici kredilerini kullanırken, belirli kriterler de gereklidir. Maaşınızda bir kesinti ya da düşük bir kredi notunuz varsa veya kredi raporunuz yeterince temiz ve parlak değilse talebiniz reddedilebilir. Son yıllarda çok hızlı büyüyen bankalar, şubelerde kredi vermenin yanı sıra internetten, mobil cihazlardan SMS, otomatik vezne makinesi veya telefonla kredi imkanı da sunuyor. Belirli dönemlerde kampanya yaparken bile, tek bir kimlikle prosedür veya gelir belgesi gerektirmeden talepleri kabul ederler. Bankalardan veya finans kuruluşlarından alınan kredilerle birçok kişi nakit akışı ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra yatırım yapma olanağına da sahiptir.