Samsung Galaxy M51 fiyatı ne kadar? Galaxy M51 özellikleri nelerdir?

Samsung Galaxy M51 özellikleri nelerdir? Samsung Galaxy M51 fiyatı ne kadar? Samsung'un piyasaya sunduğu yeni telefonu Galaxy M51 fiyatı ve özellikleri merak ediliyor. Türkiye'de ön siparişe açılan Samsung Galaxy M51 yepyeni özellikleriyle teknoloji severlerin ilgi odağı oldu. Kampanya kapsamında hediye olarak verilecek olan kulaklık, tüketicinin satın aldığı Samsung Galaxy M51 ürünü ile birlikte gönderilecek. Ürün gönderimlerinin 1 Ekim'den sonra yapılması planlanıyor.

SAMSUNG GALAXY M51 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Akıllı telefon kullanıcılarının en çok performans beklediği özellikler arasında ilk sırayı alan "pil performansı" yeni Samsung Galaxy M51 ile seviye atlıyor.

Pil kapasitesi ve hızlı şarj desteğiyle pil sorununu ortadan kaldıran Samsung Galaxy M serisinin yeni üyesi M51, gün boyu kesintisiz mobil deneyim imkanı sunuyor.