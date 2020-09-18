Samsung Galaxy M51 fiyatı ne kadar? Galaxy M51 özellikleri nelerdir?

Samsung Galaxy M51 özellikleri nelerdir? Samsung Galaxy M51 fiyatı ne kadar? Samsung'un piyasaya sunduğu yeni telefonu Galaxy M51 fiyatı ve özellikleri merak ediliyor. Türkiye'de ön siparişe açılan Samsung Galaxy M51 yepyeni özellikleriyle teknoloji severlerin ilgi odağı oldu. Kampanya kapsamında hediye olarak verilecek olan kulaklık, tüketicinin satın aldığı Samsung Galaxy M51 ürünü ile birlikte gönderilecek. Ürün gönderimlerinin 1 Ekim'den sonra yapılması planlanıyor.
SAMSUNG GALAXY M51 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Akıllı telefon kullanıcılarının en çok performans beklediği özellikler arasında ilk sırayı alan "pil performansı" yeni Samsung Galaxy M51 ile seviye atlıyor.
Pil kapasitesi ve hızlı şarj desteğiyle pil sorununu ortadan kaldıran Samsung Galaxy M serisinin yeni üyesi M51, gün boyu kesintisiz mobil deneyim imkanı sunuyor.
25W hızlı şarj teknolojisini desteklemesi beklenen Galaxy M51, bu bataryası ile bir günü rahatça kurtarabilirken, ikinci günü de görecek gibi görünüyor.
6.67 inç'lik AMOLED ekranla gelmesi beklenen Galaxy M51, Qualcomm'un Snapdragon 730 işlemcisinden gücünü alırken, 8 GB RAM ile geliyor.
Parmak izi sensörü yanında olan Galaxy M51, teknik tarafta tablet seviyesine çıkarak tam 7.000 mAh kapasitesinde bir pil üzerine kuruluyor. Bu pil 25W hızlı şarj sistemiyle 2 saat içerisinde tamamen doldurulabiliyor. 6,7 inç Full HD+ Super AMOLED ekran kullanan telefon, arkasında dörtlü kamera kurulumu taşıyor. Burada 64 megapiksel ana + 12 megapiksel ultra geniş açı + 5 megapiksel porte + 5 megapiksel makro kameraları bir araya geliyor.
Önünde 32 megapiksel selfie kamerası yer alan cihaz, gücünü 8 nm Snapdragon 730 işlemciden ve 6 GB RAM'den alıyor. Bağlantı tarafında USB-C kullanan 128 GB dahili depolamalı Samsung Galaxy M51, 3.5 mm kulaklık girişini koruyor ve kutusundan Android 10 ile çıkıyor.
SAMSUNG GALAXY M51 FİYATI NE KADAR?
Kampanya kapsamında hediye olarak verilecek olan kulaklık, tüketicinin satın aldığı Samsung Galaxy M51 ürünü ile birlikte gönderilecek. Ürün gönderimlerinin 1 Ekim'den sonra yapılması planlanıyor.
Siyah ve Beyaz renk seçenekleri ile tüketicinin beğenisine sunulan Samsung Galaxy M51'in ön sipariş fiyatı ise KDV dâhil 3799 TL olarak duyuruldu.