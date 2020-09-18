Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk tarımının üreticinin alın teri ile büyüdüğünü belirterek, "2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366 bin 658 tondan 1 milyon 201 bin 469 tona yükseldi. Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da yüzde 2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde" dedi.
Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 17, 2020
2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366.658 tondan 1.201.469 tona yükseldi.
Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da %2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde👊 pic.twitter.com/wN7LjwVX4j
Türk Reasürans A.Ş.'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle de paylaşım yapan Bakan Albayrak, şirketin Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirildiğini anımsatarak, "Türk Reasürans A.Ş.'nin ilk yılını tebrik ediyorum. İstanbul Finans Merkezi'nden doğan ilk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız" değerlendirmesini yaptı.