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    • Ekonomi
    • 18.09.2020 Gazete
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    açıkladı: da büyüme dünyayı geçti

    , "da yıllık ortalama büyüme hızımız yüzde 2.7 ile OECD ve ülkelerinin çok ilerisinde" açıklamasında bulundu.


    Berat Albayrak, Türk ının üreticinin alın teri ile büyüdüğünü belirterek, "2002'den bu yana rakamımız 3.7 milyar dolardan 19.4 milyar dolara ve üretimimiz 366 bin 658 tondan 1 milyon 201 bin 469 tona yükseldi. Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da yüzde 2.7 ile OECD ve ülkelerinin çok ilerisinde" dedi.




    Türk Reasürans A.Ş.'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle de paylaşım yapan Bakan Albayrak, şirketin Yeni Ekonomi Programı kapsamında hayata geçirildiğini anımsatarak, " A.Ş.'nin ilk yılını tebrik ediyorum. İstanbul Finans Merkezi'nden doğan ilk global Türk markası olma hedefinizin sonuna kadar arkasındayız" değerlendirmesini yaptı.

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