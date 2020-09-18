Artık bunu yapmazsanız... O devir kapandı! 5000 TL cezası var! İşte başvuru şartları ve detaylar

İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi zorunluluğu 1 Eylül itibariyle başlamıştı. İkinci el araç ticaretini düzenleyen yönetmelikle birlikte yetki belgesi olmayan kişilerin denetlenip cezalar alacağını söyleyen İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, sektördeki otomobil satıcılarının yetki belgesiyle ilgili olumlu tepkiler verdiğini belirtti. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, 1 Eylül itibariyle yürürlüğe giren ikinci el araç ticaretini düzenleyen yönetmelik hakkında açıklamalarda bulundu. Ertemel, yetki belgesiyle birlikte belgesi olmayan kişilerin denetlenip cezalar alacağını söyleyerek, ikinci el fiyatlarında düşüşün söz konusu olmayacağını belirtti. Ertemel, ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarına göre yükseldiğinin altını çizerek, geçtiğimiz günlerde gelen ÖTV zamlarıyla birlikte ikinci el araçların fiyatlarında bir yükseliş olacağını beklediklerini kaydetti. Peki, 2. el araç satış yetki belgesi nasıl alınır?
İLK ARAÇTA 5 BİN TL CEZA!
İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de bir takım değişiklikler yapıldığını ve düzenlemenin son şeklinin Başkan Erdoğan'ın masasında olduğunu ifade eden Konu, düzenlemeye göre yetki belgesi olmadan araç alım satım yapan kişiye ilk araçta 5 bin TL, satış işlemine devam etmesi halinde ise araç sayısına göre bu cezanın katlanarak artmasının öngörüldüğünü belirtti.
BELGE YOKSA SATIŞ DA YOK!
İkinci el araç satışına yönelik düzenlemeler getiren yönetmelik kapsamında bu işi yapan tüccarlara tanınan sürenin 31 Ağustos'ta dolacağının altını çizen Konu, düzenlemeyle birlikte belgesi olmayanların ikinci el araç alım satımı yapamayacağını ifade etti.
KAYIT DIŞILIK AZALACAK
Yetki belgesi zorunluluğunun ikinci el araç piyasasında bir takım boşlukları dolduracağını da kaydeden Konu, bu zorunluluk sonrası her önüne gelenin bu işi gelişi güzel yapmasının önüne geçileceğini, böyle bir engelin de ikinci el piyasasında oluşan kayıt dışılığın bir nebze de olsa önüne set çekeceğini belirtti.
2019 yılında noter kanalıyla yapılan satışlardan elde edilen verilere göre; 7 milyon civarında ikinci el otomobil satışı olduğu bu rakamın ise 3,5 milyonun kayıt dışı olarak alınıp satıldığı biliniyor.
BAKANLIK TESPİT EDİP VERGİ MÜKELLEFİ YAPACAK
Konu, yine yeni yapılan değişikliklere göre; ikinci el araç alım satımını kayıt dışı yapılması halinde ise bu kişilerin tespit edilip Maliye Bakanlığı'na bildirileceğini, söz konusu kişilerle ilgili bakanlığın inceleme başlatacağını ve bu kişilerin vergi mükellefi yapılıp, beyanname cezası kesileceğini söyledi.
KİMLER ARAÇ SATIŞ YETKİ BELGESİ ALMAK ZORUNDA
Düzenleme ve ceza haberleri sonrası 2. el araç satış belgesi kimlere verilir sorusuna da cevap aranıyor. Özellikle vatandaşlar 2. el araç satışı yetki belgesi için şirket gerekiyor mu gibi soruların yanıtı merak ediyor. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmeyen vatandaşların kendi isimlerine tescilli olan taşıt satışları yönetmelik kapsamı dışında bulunuyor. Ancak ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile beraber esnaf ve sanatkarlar yönetmelik kapsamında yer alıyor.
Dolayısıyla araç satış yetki belgesi kimler alabilir noktasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile uğraşan gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların işletmeleri için yetki belgesi alması zorunlu tutuluyor. Bu işlerle uğraşmayan vatandaşların ise kendi adlarına tescilli olan taşıtları satma süreçlerinde 2. el araç satış yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmuyor.
'YETKİ BELGESİ OLMAYAN KİŞİLERİN YAPTIĞI SATIŞLAR DENETLENİP, CİDDİ ANLAMDA CEZALAR ALACAK'
Uzun zamandan beri üzerinde çalıştıkları bir konunun ikinci el otomotiv sektöründe bir yönetmeliğe kavuştuğunu vurgulayan Ertemel, "Hem otomotiv satıcılarına hem de tüketiciyi koruyan kararlar çıktı. Burada en önemli karar yetki belgesi. Son günlerde otomotiv sektöründe böyle bir dalgalanmalar oluşmuştu. Bizde bu konuyla ilgili mutsuzduk. Bizim işimizi önüne gelen herkes yapmaya başlamıştı. Bu da bizi hem meslek açısından hem de piyasada belirsiz olan rakamlarla ilgili sıkıntıya düşürüyordu. Bunlar artık ortadan kalktı. Yetki belgeli kurumlar bundan sonra satış yapacak. Yetki belgesi olmayan kişilerin yaptığı satışlar denetlenip, ciddi anlamda cezalar alacaklar. Herkes kendi bildiği işi yapsın. Bu işi yapmak isteyenler bizimle beraber eşit şartlarda bu işi meslek edinerek yapsınlar" ifadelerini kullandı.
'İKİNCİ EL ARAÇLARIN YÜKSELMESİNİN SEBEPLERİNDEN BİRİSİ DE SIFIR ARAÇ FİYATLARININ YÜKSELMESİDİR'
Sektördeki otomobil satıcılarının bu konuyla ilgili olumlu tepkiler verdiğine dikkat çeken Ertemel, "Yetki belgesi, güvenli alışveriş sistemi ve ekspertiz zorunluluğu yürürlüğe girdi. Bunların hepsi hem bizi hem de son kullanıcıyı koruyan yasalar. Bu durumdan dolayı mutluyuz. Bundan sonra kişiler bir senede üç arabadan fazla araç alım satımı yapamayacak. Belki noterde satışı yapacaklar ama daha sonrasında devlet bunları tespit edip cezalar uygulayacak. İkinci el fiyatlarıyla ilgili bir düşüş söz konusu değil. Son gelen ÖTV zamlarıyla birlikte ikinci el araçların fiyatlarında bir yükseliş olacağını bekliyoruz. İkinci el araçların yükselmesinin en önemli sebeplerinden birisi de sıfır araç fiyatlarının yükselmesidir. İkinci el araç fiyatlarının artması bizi de olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü biz dükkanımıza ne kadar araç çekebiliyorsak, o kadar çok satış ve takas şansımız oluyor. Ürün çeşitliliğimiz fazla oluyor. Biz önceden 2 araç alabiliyorken şimdi bir tane araç alıp vitrinimize koyabiliyoruz. Bizim araç adet sayımız, yılbaşıyla şuan itibariyle yüzde 100 azaldı" şeklinde konuştu.