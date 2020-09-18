Artık bunu yapmazsanız... O devir kapandı! 5000 TL cezası var! İşte başvuru şartları ve detaylar

BAKANLIK TESPİT EDİP VERGİ MÜKELLEFİ YAPACAK

Konu, yine yeni yapılan değişikliklere göre; ikinci el araç alım satımını kayıt dışı yapılması halinde ise bu kişilerin tespit edilip Maliye Bakanlığı'na bildirileceğini, söz konusu kişilerle ilgili bakanlığın inceleme başlatacağını ve bu kişilerin vergi mükellefi yapılıp, beyanname cezası kesileceğini söyledi.

KİMLER ARAÇ SATIŞ YETKİ BELGESİ ALMAK ZORUNDA

Düzenleme ve ceza haberleri sonrası 2. el araç satış belgesi kimlere verilir sorusuna da cevap aranıyor. Özellikle vatandaşlar 2. el araç satışı yetki belgesi için şirket gerekiyor mu gibi soruların yanıtı merak ediyor. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmeyen vatandaşların kendi isimlerine tescilli olan taşıt satışları yönetmelik kapsamı dışında bulunuyor. Ancak ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile beraber esnaf ve sanatkarlar yönetmelik kapsamında yer alıyor.

Dolayısıyla araç satış yetki belgesi kimler alabilir noktasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile uğraşan gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların işletmeleri için yetki belgesi alması zorunlu tutuluyor. Bu işlerle uğraşmayan vatandaşların ise kendi adlarına tescilli olan taşıtları satma süreçlerinde 2. el araç satış yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmuyor.