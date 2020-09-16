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    Bürokrasi duvarları yıkılıyor! açıkladı: 2.260.000 belge tasarrufu

    : Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos’tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. Sonuç: 2.260.000 Belge Tasarrufu!

    Bürokrasi duvarları yıkılıyor!
    , sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda " Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos'tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. Sonuç: 2.260.000 Belge Tasarrufu!" ifadelerine yer verdi.

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