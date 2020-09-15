Kredi Yapılandırma Nasıl Yapılır?

Bankalardan daha önce kredi kullandıysanız ve ödeme planına uyamıyorsanız kredi vadesini yükselterek ödemeleri minimize etmeye çalışabilir ya da kredi borcunuzu ödemeye devam ederken faiz oranlarına indirim yapıldığında bu indirimden yararlanmak isteyebilirsiniz. Konut kredisi ülkemizde en çok yapılandırılan kredi olduğundan kredi yapılandırma nasıl yapılır sorusuna konut kredisi üzerinden cevap vereceğiz.

Konut kredisi faizlerinin düşüşüne bağlı olarak artan konut kredi yapılandırmalarında kredinin kalan kısmı peşin ödenmiş kabul edilir ve yeni kredi miktarı indirimli faiz oranlarından hesaplanarak yeni bir vade belirlenir. Ek olarak da konut kredisi yeniden yapılandırma ücreti tahsil edilir. Mağdur olmak istemeyen kredi kullanıcılarının yeni faiz ile eski faiz miktarının karşılaştırmasını yapması tavsiye edilir. Bilinmesi gereken bir diğer husus da konut kredisi yeniden yapılandırma ücreti tahsili üzerine açılan davaların kazanıldığıdır. Bankaların bu ücreti tahsil etme yetkisi olmadığı için kazanılan dava sonrası bu ücretler kişilere iade edilir.

Vergi Borcu Nedir?

Vergi ; kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla, kişilerden ve kuruluşlardan kanun aracılığı ile toplanan belli ücretlerdir. Vergi anayasamızda yer alan ve herkesin ödeme gücüne göre ödemekle yükümlü olduğu bir görev haline gelmiştir. Anayasada yer aldığı için bu ödevi yerine getirilmek zorunlu ve çok önemlidir.

Verginin zorla alınması Anayasa'da yer almasından ve vatandaşlık görevi olmasından kaynaklanmaktır. Dolayısıyla kimsenin vergi ödememe gibi ya da ödeme konusunda direnme gibi bir tercihi söz konusu dahi olamaz. Anayasamızın 73. maddesinde vergi ile ilgili tanımlama ve bu konu ile yetkili organlar açıkça ifade edilmektedir.

Vergileme yetkisi devletindir ve egemenlik gücüne dayanarak devlet kişilerden vergi alır. Kamusal hizmetlerin yerine getirilebilmesi için yapılacak harcamalarda vergiler, çok önemli bir mali kaynak oluşturmaktadır.