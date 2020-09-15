TİS BAŞLIYOR

Toplu sözleşme görüşmelerinin önümüzdeki Ekim ayında yapılması bekleniyor. ;Toplu sözlşeme ile maaş zammı , mali ve sosyal haklar düzenlemeleri yapılacak.



YENİ DÖNEMDE TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Taşeron işçişerin Çalışma Bakanlığı'ndan beklentileri oldukça büyük. 2017 yılından itibaren sadece belli bir oranda maaş zammı alan taşeron işçiler hükümetin yeni süreçte bu oranın üzerinde zam vermesini talep ediyorlar. Burada taşeron işçilerin elindeki en önemli veri ise enflasyon oranları. Enflasyon oranlarının bir hayli yüksek olması taşeron işçilerin maaşlarında bu oranın üzerinde maaş zammı talep etme hakkına sahip olmalarını sağladı.