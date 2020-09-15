Taşeron işçi son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 2020 yılı TİS öncesinde önemli bir gelişme yaşandı.
Yüz binlerce işçiyi yakından ilgilendiren açıklamada Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ;Zehra Zümrüt Selçuk'a ve Çalışma Bakanlığı 'na bir ziyarette bulunduğuna yer verildi.
BAKAN YARDIMCISI DA VARDI
Söz konusu görüşmeye Çalışma Bakanı Selçuk 'un yanı sıra Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem de katıldı.
KADROYA GEÇEN İŞÇİLER İÇİN SÜREÇ
Sendikadan konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdi."
TİS BAŞLIYOR
Toplu sözleşme görüşmelerinin önümüzdeki Ekim ayında yapılması bekleniyor. ;Toplu sözlşeme ile maaş zammı , mali ve sosyal haklar düzenlemeleri yapılacak.
YENİ DÖNEMDE TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Taşeron işçişerin Çalışma Bakanlığı'ndan beklentileri oldukça büyük. 2017 yılından itibaren sadece belli bir oranda maaş zammı alan taşeron işçiler hükümetin yeni süreçte bu oranın üzerinde zam vermesini talep ediyorlar. Burada taşeron işçilerin elindeki en önemli veri ise enflasyon oranları. Enflasyon oranlarının bir hayli yüksek olması taşeron işçilerin maaşlarında bu oranın üzerinde maaş zammı talep etme hakkına sahip olmalarını sağladı.