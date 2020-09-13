Devlet birimlerinde çalışan ve 4/D statüsünde bulunan kadrolu kamu işçileri için yeni sürecin ilk adımları önümüzdeki dönemlerde atılacak. Eylül ayının ayının ilk yarısına geldiğimiz şu günlerde taşeron işçi TİS tarihlerinin de belli olması bekleniyor. Taşeron işçiler 31 Ekim tarihinden sonra toplu iş sözleşmesi toplantıları kapsamında taleplerini Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla hükümete iletecekler. Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerde ise öne çıkan zam oranları arasında yüzde 10, yüzde 12 yüzde 12.5 ve yüzde 15 gibi oranlar konuşuluyor. Bunun dışında 2020 TİS ile görüşülmesi beklenen bir diğer konu asgari ücret düzenlemesi.
KADROYA GEÇEN 4/D 'Lİ İŞÇİLER İÇİN TİS NE ZAMAN?
Kadroya geçen işçiler için toplu sözleşme görüşmelerinin Ekim ayında yapılması bekleniyor.
2020 TİS GÖRÜŞMELERİNDE 4 ANA BAŞLIK
Taşeron işçiler 31 Ekim tarihinden sonra toplu iş sözleşmesi toplantıları kapsamında taleplerini Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla hükümete iletecekler.
Daha önceki dönemlerde en çok mağduriyet yaşanan konular ise; düzenleme eksikliği nedeniyle her türlü işte çalıştırılan taşeron işçilerin görev tanımı olmaması, aile birliği bozulan taşeron işçilerin tayin hakkı bulunması, maaşları kadroya alındıktan sonra düşen işçiler için yüzdelik dilim düzenlemesi yapılmaması ve maaş zam oranlarının düşük olması oldu.
TAŞERON İŞÇİLERE 2020 TİS İLE ÇİFTE ZAM GELİR Mİ?
Taşeron işçilerin 2020 TİS görüşmelerinden ilk beklentileri maaş zam oranı. Bu noktada taşeron işçilere belli bir oranda zam yapılması bekleniyor. Bu zam oranları 6 aylık dönemler için belirlenecek. Türk İş Sendikası her 6 aylık dönem için ne kadar maaş zammı istediğini Çalışma Bakanlığı'na sunacak, Çalışma Bakanlığı'da ne kadar maaş zammı verebileceğini sendikaya iletecek. İki tarafın görüşmelerinden orta yol bulunması durumunda maaş zam oranı belli olacak. Burada konuşulan rakam ise yıllık yüzde 15 zam ancak bu oran net değil sadece gündemde yer alan değerlendirmelerde en sık kullanılan oran olarak göze çarpıyor.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMASI VAR MI?
Çalışma Bakanlığı ile Türk İş Sendikası'nın 2020 Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin Ağustos ayı ile Eylül ayı döneminde gerçekleşmesi bekleniyor.
2020 TİS görüşmeleri öncesinde en merak edilen düzenlemelerden birisi de görev tanımı. Binlerce taşeron işçi KHK ile kadroya alındıktan sonra görev tanımları olmadıkları gerekçesiyle farklı alanlarda görevlendirildiklerini ifade ettiler.
Kendi alanlarının çok dışında görevlerde çalıştırılan taşeron işçilerin bu alanda atabilecekleri adımlarda kısıtlı. Bu kapsamda zorluk yaşayan taşeron işçiler 2020 TİS ile bu sorunun çözülmesini istiyorlar. Kendi alanlarında, meslek gruplarında çalışmak isteyen 4/D'li personeller için yetkili sendikanın konuyu 2020 TİS görüşmelerine taşıması bekleniyor.
KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Yüzdelik dilim düzenlemesi çıkması durumunda kadroya geçmeden önce asgari ücret alan bir işçi düzenleme olsa da asgari ücret alacak. Ancak o dönem asgari ücretten yüzde 5 daha yüksek ücret alan bir işçi bu dönem ki asgari ücrete göre yüzde 5 daha fazla ücret alacak.
TAŞERON İŞÇİLERE MÜJDE GELDİ Mİ?
Maaşlarının enflasyon oranlarının üzerinde bir oranda yükselmesini bekleyen taşeron işçilerin maaşların belirlenmesinde geçtiğimiz her 6 ayda yapılan yüzde 4'lük zammın göz önünde bulundurulmasını istiyor. Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerde ise öne çıkan zam oranları arasında yüzde 10, yüzde 12 yüzde 12.5 ve yüzde 15 gibi oranlar konuşuluyor. Bunun dışında 2020 TİS ile görüşülmesi beklenen bir diğer konu asgari ücret düzenlemesi.
2019 yılı ve 2020 yılında neticelenen mahkeme kararları kapsamında maaşlarında yüzdelik dilim düzenlemesi isteyen taşeron işçiler bu düzenlemenin 2020 TİS ile tüm işçiler için ele alınmasını talep ediyorlar. Ancak bu konuda ne sendikadan ne de Çalışma Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.
Yüzdelik dilim ile asgari ücret maaş zammı düzenlemesi konusunda kamuoyu oluşması nedeniyle ise bu başlığın 2020 TİS ile ele alınması bekleniyor.
MASADA YER ALAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NELER?
Taşeron işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması için yetkili işçi sendikası talep listesini, Çalışma Bakanlığı ise teklif listesini oluşturacak. Bu listelerde taşeron işçilerin sorun yaşadığı tüm başlıkların olması bekleniyor.
Görev tanımı konusunun yeni dönemde her kurumda her işçi için oluşturulması ve uygulanması bekleniyor. Yüzdelik dilim ile ek zam konusunda ise mahkeme kararlarının olması taşeron işçilerin elini kuvvetlendirirken Çalışma Bakanlığı'nın nasıl bir adım atacağı bilinmiyor.
Maaş zam oranları için ise taşeron işçiler için yüzde 10, yüzde 12, yüzde 15 ve yüzde 17.5 rakamları sıkça değerlendiriliyor. Tayin hakkı konusunda da tüm taşeron işçiler için, sadece eşi kamuda çalışanlar için, il içi veya kurumlar arası tayin hakkı gibi seçeneklerin masada olabileceği değerlendiriliyor.