KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Yüzdelik dilim düzenlemesi çıkması durumunda kadroya geçmeden önce asgari ücret alan bir işçi düzenleme olsa da asgari ücret alacak. Ancak o dönem asgari ücretten yüzde 5 daha yüksek ücret alan bir işçi bu dönem ki asgari ücrete göre yüzde 5 daha fazla ücret alacak.

TAŞERON İŞÇİLERE MÜJDE GELDİ Mİ?

Maaşlarının enflasyon oranlarının üzerinde bir oranda yükselmesini bekleyen taşeron işçilerin maaşların belirlenmesinde geçtiğimiz her 6 ayda yapılan yüzde 4'lük zammın göz önünde bulundurulmasını istiyor. Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerde ise öne çıkan zam oranları arasında yüzde 10, yüzde 12 yüzde 12.5 ve yüzde 15 gibi oranlar konuşuluyor. Bunun dışında 2020 TİS ile görüşülmesi beklenen bir diğer konu asgari ücret düzenlemesi.

2019 yılı ve 2020 yılında neticelenen mahkeme kararları kapsamında maaşlarında yüzdelik dilim düzenlemesi isteyen taşeron işçiler bu düzenlemenin 2020 TİS ile tüm işçiler için ele alınmasını talep ediyorlar. Ancak bu konuda ne sendikadan ne de Çalışma Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.

Yüzdelik dilim ile asgari ücret maaş zammı düzenlemesi konusunda kamuoyu oluşması nedeniyle ise bu başlığın 2020 TİS ile ele alınması bekleniyor.