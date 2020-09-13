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    • 14.09.2020 09:02
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    • 20.09.2020 09:16
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    Taşeron işçi u: 4/D’li ve Taşeron işçilere belli oldu! Hangi iller alacak?

    Yapılan açıklamalar neticesinde, ödemesi planlanan un 3 Bin 816 TL olduğu öğrenildi. Eski personeller, promosyon ödemelerini Şubat 2020 tarihinde aldılar. Fakat taşeron olarak çalışan ve sonrasında kadroya geçiş yapan işçilerin bir önceki bankayla olan anlaşmaları; 2020 yılının Ekim ayında biteceğinden dolayı, promosyon ödemelerini bu tarihle teslim alacaklar.

    takvim.com.tr
    4/d’li ve Taşeron işçilere 3 bin 816 TL promosyon ödeme tarihleri

    Eski işçilerin farklı bir bankayla olan anlaşmaları, Ocak ayında başlamış olduğundan dolayı söz konusu tarihte 3 bin 816 TL promosyon aldılar. Bu nedenle 4D sürekli işçi kadrosunda olan personeller, eski sözleşmelerinin bitmesinin ardından promosyonlarını alacaklar. 4/d'li ve Taşeron işçilere 3 bin 816 TL promosyon ödeme tarihleri belli oldu! hangi iller alacak? Peki taşeron promosyonu nedir?


    İstanbul Sağlık Müdürlüğü Banka Promosyonu

    İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışmaya devam eden işçilere, banka promosyonu 2019 yılında Ziraat Bankası ve Sağlık Müdürlüğü arasında yapılmıştı. Bu yıl da, yine Ziraat Bankası ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılacak.

    Eski İşçiler de Promosyon Ödemesi Aldılar!

    Yapılan açıklamalar neticesinde, ödemesi planlanan promosyonun 3 Bin 816 TL olduğu öğrenildi. Eski personeller, promosyon ödemelerini Şubat 2020 tarihinde aldılar. Fakat taşeron olarak çalışan ve sonrasında kadroya geçiş yapan işçilerin bir önceki bankayla olan anlaşmaları; 2020 yılının Ekim ayında biteceğinden dolayı, promosyon ödemelerini bu tarihle teslim alacaklar.

    4D'liler Eksik Promosyon Ödemesi Alacak

    Eski işçilerin farklı bir bankayla olan anlaşmaları, Ocak ayında başlamış olduğundan dolayı söz konusu tarihte 3 bin 816 TL promosyon aldılar. Bu nedenle 4D sürekli işçi kadrosunda olan personeller, eski sözleşmelerinin bitmesinin ardından promosyonlarını alacaklar. Bu da 10 aylık bir kesintiye neden olacak.Ekim ayı içerisinde yapılacağı netleşmişken, henüz tam olarak gün belirlenmedi. Promosyonlar işçilerin Ziraat Bankası banka hesaplarına yatırılacak.

    TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

    6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2020 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin 11 Temmuz 2020 tarihli kararına göre kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı ise 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek.
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    Haberler Ekonomi Taşeron işçi promosyonu: 4/D’li ve Taşeron işçilere promosyon ödeme tarihleri belli oldu! Hangi iller alacak?
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