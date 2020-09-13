4D'liler Eksik Promosyon Ödemesi Alacak

Eski işçilerin farklı bir bankayla olan anlaşmaları, Ocak ayında başlamış olduğundan dolayı söz konusu tarihte 3 bin 816 TL promosyon aldılar. Bu nedenle 4D sürekli işçi kadrosunda olan personeller, eski sözleşmelerinin bitmesinin ardından promosyonlarını alacaklar. Bu da 10 aylık bir kesintiye neden olacak.Ekim ayı içerisinde yapılacağı netleşmişken, henüz tam olarak gün belirlenmedi. Promosyonlar işçilerin Ziraat Bankası banka hesaplarına yatırılacak.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2020 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin 11 Temmuz 2020 tarihli kararına göre kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı ise 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek.