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    • Ekonomi
    • 15.09.2020 08:50
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    • 15.09.2020 08:50
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    'de yayımlandı! 10 ilde bulunan 44 taşınmaz özelleştirilecek

    Hazine ve (), 10 ilde bulunan 44 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

    AA
    10 ilde bulunan 44 taşınmaz özelleştirilecek

    Hazine ve (), 10 ilde bulunan 44 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

    Özelleştirme süreçlerine yönelik ÖİB'nin yatırımcılara ilişkin ilanı 'de yayımlandı.

    Buna göre, Aydın, , , , , , , , ve 'da bulunan toplam 44 taşınmaza ilişkin satış ihaleleri, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle yapılacak.

    Gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırmayla sonuçlandırılabilecek.

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    Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! 10 ilde bulunan 44 taşınmaz özelleştirilecek
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