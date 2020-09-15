Türkiye'nin bu yıl yurt dışı tatilinde lider ülke olacağının vurgulandığı açıklamada, "Operatörlerden edinilen verilere göre, Rusya'dan Türkiye'ye turist akışı eylülde ağustosa kıyasla çok daha iyi olabilir. Salgında ikinci dalgaya ilişkin psikolojik eşik aşıldığında, turistler ekim ve kasımda Türkiye'de yazı yakalayacaktır" denildi.