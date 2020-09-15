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    • 15.09.2020 09:06
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    Son dakika: rekoru kırılabilir! 7 milyon...

    lerin ’de tatile yönelik talebinin sonbahar döneminde artarak devam etmesi bekleniyor.

    Rus turist rekoru kırılabilir!

    Rus Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de uygulamaya koyulan bazı tedbirlerin, Rus turistlerin Türkiye'de tatil talebini etkilemediğine işaret edildi.

    Türkiye'nin bu yıl yurt dışı tatilinde lider ülke olacağının vurgulandığı açıklamada, "Operatörlerden edinilen verilere göre, Rusya'dan Türkiye'ye turist akışı eylülde ağustosa kıyasla çok daha iyi olabilir. Salgında ikinci dalgaya ilişkin psikolojik eşik aşıldığında, turistler ekim ve kasımda Türkiye'de yazı yakalayacaktır" denildi.



    Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.
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