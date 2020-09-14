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    • Ekonomi
    • 14.09.2020 10:05
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    • 14.09.2020 10:20
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    Son dakika: de çarklar dönüyor! nde büyük artış

    Son dakika haberine göre , 2020 Temmuz ayına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretiminde yıllık değişim oranı temmuzda yüzde 4,4 olurken, aylık bazda ise yükseliş bir önceki aya göre yüzde 8,4 oldu.

    Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 arttı.



    SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %8,4 ARTTI
    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,4, imalat sanayi sektörü endeksi %8,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,4 arttı.
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    Haberler Ekonomi Son dakika: Ekonomide çarklar dönüyor! Sanayi üretiminde büyük artış
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