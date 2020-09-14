FORMULA 1 EN GÜZEL NEREDEN İZLENİR?

Gold 1, Gold 2, Gold 3 ve Gold Açık

Platinium'dan sonraki en pahalı tribünlerdir. Fiyatları 1.100 TL ile 1.500 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Bu kategorinin en önemli özelliği start-finish çizgisi üzerindeki düzlükte bulunmasıdır. Bu kategoriden bilet almanız halinde start-finish çizgisinde yarışın başlangıcını, pist içi geçişleri ve özellikle bu işin en heyecan verici yanı olan Pitstopları takip etme fırsatına sahip olacaksınız.

Silver 1

Bütçeniz sizi zorluyorsa ve ortalama bir yere gitmek istiyorsanız, Silver 1 ideal olacaktır. İlk viraj ve ikinci virajda olup, biten tüm aksiyona hakim olacaksınız. Ama unutmadan belirtelim, bulunduğu konum nedeniyle Gold tribünlerde olduğu gibi pit yolunda yaşananlardan mahrum kalacaksınız.

Silver 2 ve Silver 3

Silver 2 ve Silver 3 kategorisi arasında çok önemli bir fark bulunuyor. Eğer dev yarışı Silver 2'da seyretmek isterseniz, pistte yer alan üçüncü, dördüncü ve beşinci virajlarına hakim olacaksınız. Bu da çok geniş bir alanı takip etmenize yarıyor.

Silver 3 tribününün DRS düzlüğü olacağını varsayarsak bol bol geçiş izleyebilirsiniz.

Silver 4

Meşhur 8. viraj... Pilotların G kuvvetine en çok maruz kaldığı nokta. Silver 4 da tam olarak 8. virajın çıkış noktasında bulunuyor. Ancak günümüz otomobillerini baz aldığımız takdirde bu alanda geçiş izlemek biraz zor gözüküyor.

6 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, McLaren için yarıştığı dönemde 8. virajda röportaj veriyor.