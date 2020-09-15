



Avrupa tarafında ise İngiltere ile AB arasındaki Brexit müzakereleri gündemin odağındaki yerini korumaya devam ediyor. Konuyla ilgili belirsizliklerin giderilememesi ve İngiltere'de, AB ile varılan Brexit anlaşmasını tek taraflı değiştirecek İç Piyasalar Yasa Tasarısı'nın parlamentodaki ilk oylamada kabul edilmesi piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor.

Söz konusu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın para politikasında yeni bir adım atılabileceğine ilişkin bir sinyal vermemesi sonrası başlayan yükseliş eğilimini devam ettiriyor. Dün yüzde 0,1 artarak yükseliş serisini üst üste 4. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, bugün de Asya piyasalarında yüzde 0,3 artışla 1,1890'a çıktı.