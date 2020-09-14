ŞOK 16 Eylül aktüel kataloğu ürünleri yarın marketlerden alışveriş yapacak tarafından yapacaklar tarafından sorgulanıyor. ŞOK'ta haftanın indirimli ürünleri arasında Maress Elektrikli Çelik Çay Makinesi, Kiwi Blender Seti, Everest 7" Tablet, S-link, 32 GB Metal Kasa Usb Bellek ve Teba Elektrikli Plastik Cezve dikkat çekiyor. İşte ŞOK 16 Eylül aktüel kataloğu ürünleri

ŞOK 16 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

7'' Tablet

• 4 Çekirdek 1,3 GHz işlemci • 1GB Ram

• 7,0" TFT Ekran,

1024 X 600 çözünürlük

• 2580 mAh pil

• Çocuk Modu

• Göz Koruma

• 16 GB dahili hafıza

(128 GB a kadar arttırılabilir)