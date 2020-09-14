ŞOK 16 Eylül aktüel kataloğu ürünleri yarın marketlerden alışveriş yapacak tarafından yapacaklar tarafından sorgulanıyor. ŞOK'ta haftanın indirimli ürünleri arasında Maress Elektrikli Çelik Çay Makinesi, Kiwi Blender Seti, Everest 7" Tablet, S-link, 32 GB Metal Kasa Usb Bellek ve Teba Elektrikli Plastik Cezve dikkat çekiyor. İşte ŞOK 16 Eylül aktüel kataloğu ürünleri
ŞOK 16 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
7'' Tablet
• 4 Çekirdek 1,3 GHz işlemci • 1GB Ram
• 7,0" TFT Ekran,
1024 X 600 çözünürlük
• 2580 mAh pil
• Çocuk Modu
• Göz Koruma
• 16 GB dahili hafıza
(128 GB a kadar arttırılabilir)
Torbasız Süpürge
• 3.5 L toz hazne kapasitesi
• Hava çıkış, Motor koruma filtresi
• 5 m kablo uzunluğu
• 7,5 m çalışma yarıçapı
• 350 W emiş gücü
• 890 W
• Yer aparatı,
Kenar-köşe aparatı,
Metal boru
Kahvaltı Takımı Seti
4 adet servis tabağı 25 cm,
4 adet pasta tabağı 20 cm 4 adet çay bardağı,
4 adet bardak altlığı 1 adet kayık tabak,
1 adet zeytinlik 1 adet çerezlik/reçellik
Çift Kişilik Çarşaf
150x200 cm
• Farklı renk
seçenekleriyle
İçim Tost Peyniri
400 gr
Haribo
• 130 gr
• Dinazor /Ekşi Tropikal
Cafe Crown Latte
16x17 gr
İpana 3DW Luxe Kömür Etkili
Diş Macunu • 75 ml
+OralB Diş Fırçası
Tekli
Maylo
Tuvalet Kağıdı
40'lı
Vernel Yumuşatıcılar yüzde 20 indirimli