Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) bugün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre, benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş indirim yapıldığı duyuruldu. Milyonlarca araç sahibi bu kapsamda "15 Eylül benzin fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL oldu? İşte benzin fiyatlarında son durum...
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,76 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,65 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,60 liraya, İzmir'de 6,78 liradan 6,67 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
ALTIN 1,950 DOLARI AŞTI, PETROL YATAY
Yeni haftanın ilk işlemlerinde 1,950 doların altına gerileyen altının ons fiyatı, gün içinde gelen güvenli limanı alımlarıyla yeniden bu düzeyin üzerine çıkarken, petrol fiyatları da 40 dolar dolayında yatay hareket ediyor.
Meksika Körfezi'nde etkili olan bir tropikal fırtına nedeniyle, bölgedeki tüm üretimin etkilenmesi ve hampetrol çıkarılmasının durması üzerine, petrol fiyatları hafif yükselse de, kazançlar, Covid-19 pandemisi nedeniyle taleple ilgili devam eden endişelerle sınırlı kaldı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2020 yılı için küresel petrol talebinde daralma öngörüsünü 400,000 varil azaltarak, günde ortalama 9.5 milyon varil düzeyine indirdi.
OPEC'in Eylül raporunda, 2021 yılı için küresel petrol talebinde büyüme öngörüsü de 400,000 varil azaltılarak günde ortalama 6.6 milyon varile indirildi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.59 düşüşle 40.25 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.05 düşüşle 38.01 dolar,
- altın yüzde 0.94 artışla 1,959.45 dolar,
- gümüş yüzde 1.49 artışla 27.15 dolar,
- bakır yüzde 1.13 düşüşle 6,715.00 dolar,
- platin yüzde 2.84 artışla 956.02 dolar,
- paladyum yüzde 1.21 artışla 2,346.93 dolar düzeyindeydi.
BRENT PETROLÜN VARİLİ 39,88 DOLAR
Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 39,88 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 40,34 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 39,88 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,45 dolardan alıcı buldu.
Fiyatların yükselişinde, ABD'nin petrol rafinerilerinin yarıdan fazlasının bulunduğu Meksika Körfezi'nde Sally kasırgası nedeniyle petrol şirketlerinin kıyı tesislerindeki çalışanlarını tahliye etmeleri ve üretimin kesintiye uğraması etkili oldu. Aynı bölgede geçen ay da Marco ve Laura kasırgaları gerçekleşmişti.
Öte yandan, İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca'nın başarısız test sonuçları sebebiyle durdurduğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedavisine yönelik sentetik antikor ilacının denemelerine devam edeceğini açıklaması da petrol talebi beklentilerini olumlu etkileyerek fiyatları destekledi.
Brent petrolde teknik olarak 40,15 ile 40,32 dolar aralığının direnç, 39,74 ile 39,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.