Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) bugün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre, benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş indirim yapıldığı duyuruldu. Milyonlarca araç sahibi bu kapsamda "15 Eylül benzin fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı kaç TL oldu? İşte benzin fiyatlarında son durum...

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,76 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,65 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,60 liraya, İzmir'de 6,78 liradan 6,67 liraya inecek.