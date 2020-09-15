Aylık emekli maaşına göre emekliler en fazla ne kadar kredi çekebilir?

Bu kapsamda konut kredisi ve taşıt kredisi ile birlikte en fazla ihtiyaç kredisi için araştırma yapan emekli vatandaşlar, maaş tutarlarına göre en fazla ne kadar kredi çekebileceklerini araştırıyorlar. Her ne kadarda faiz oranlarına göre bu limit değişiklik gösterse de net bir şekilde hesaplamasını da yine sizlere için yer verdik. Yani aylık 1.000 lira bir emekli maaş olan ile 5.000 lira bir emekli maaşı alan arasında ciddi farklar bulunmaktadır.
EMEKLİLERİN KREDİ KULLANIM DETAYLARI
Emekli vatandaşların kredi kullanmalarına dair önemli bazı detaylar bulunuyor.
Bu detayların başında kredi çekecek emekli vatandaşın maaş tutarı geliyor. Emekli vatandaşın maaşı ne kadar yüksek ise kullanabileceği kredi tutarı o kadar yüksek oluyor. Emekli vatandaşların kredi kullanımlarında bir diğer etken faktör ise yaş. Bazı bankalar kredi çekecek vatandaşların belirli bir yaş sınırının altında olmasını talep edebiliyorlar.
Tüm bunların yanında maaşa göre alınabilecek kredi tutarları şu şekilde;
Konut Kredisi
Konut kredisi kullanmak isteyen bir emekli maaşının yüzde 70'i kadar kredi taksiti ödeyebilir. Bir kaç örnek vermek gerekirse;
* 1000 TL alan bir emekli konut kredisi için aylık 700 TL taksit ödeyebilir.
* 1500 TL alan bir emekli konut kredisi için aylık 1050 TL taksit ödeyebilir.
* 2000 TL alan bir emekli konut kredisi için aylık 1400 TL taksit ödeyebilir.
Bu rakamlar ele alındığında faiz oranlarının da etkisiyle 1.500 TL alan bir vatandaş 55 bin 60 bin TL'ye kadar kredi kullanabilir.