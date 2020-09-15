Aylık emekli maaşına göre emekliler en fazla ne kadar kredi çekebilir?

Bu kapsamda konut kredisi ve taşıt kredisi ile birlikte en fazla ihtiyaç kredisi için araştırma yapan emekli vatandaşlar, maaş tutarlarına göre en fazla ne kadar kredi çekebileceklerini araştırıyorlar. Her ne kadarda faiz oranlarına göre bu limit değişiklik gösterse de net bir şekilde hesaplamasını da yine sizlere için yer verdik. Yani aylık 1.000 lira bir emekli maaş olan ile 5.000 lira bir emekli maaşı alan arasında ciddi farklar bulunmaktadır.