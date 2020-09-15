9 bankaya en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları! 3000-5000 bin TL maaş! Garanti, QNB, TEB, Akbank, Burgan...

GARANTİ BBVA

Dijital Kanallar Yetkilisi (Chat Yetkilisi)

Gayrimenkul Değerleme Kontrol, Kalite Uzmanı

Başvuru ekranı:

https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=29983&hc=T

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BANKAYA NASIL GİRİLİR?

Banka gişe memurluğu düzenli çalışma saatleri ve uygun maaş ücretleri sebebiyle birçok kişi tarafından tercih edilen bir meslek. Bu mesleğin cezbedici yanlarını gören kişilerin akıllarında da ilk olarak "Bankalara nasıl girilir? Banka çalışanı nasıl olunur" gibi sorular geliyor.

Bankada gişe yetkilisi olmak ve banko memuru pozisyonunda görev yapmak isteyenlerden birtakım koşulları yerine getirmeleri bekleniyor. Eğitim düzeyinin daha esnek tutulduğu başvurularda belirleyici nokta bankaların özel olarak düzenlediği sınavlar oluyor.