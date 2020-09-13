ŞOK aktüel ürün kataloğu yayınlandı! 16-22 Eylül ŞOK aktüel ürün kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürün kataloğunun güncel olanı yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Stoklarla sınırlı olan birbirinden güzel ürünleri erken saatlerde gidip almak isteyenler şimdiden 16-22 Eylül ŞOK aktüel ürün kataloğunu inceleyerek alacaklarını belirliyor. Her eve lazım ürünleri bu hafta uygun fiyatla sunan 16-22 Eylül ŞOK aktüel ürünlerde neler olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.