ŞOK aktüel ürün kataloğu yayınlandı! 16-22 Eylül ŞOK aktüel ürün kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürün kataloğunun güncel olanı yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Stoklarla sınırlı olan birbirinden güzel ürünleri erken saatlerde gidip almak isteyenler şimdiden 16-22 Eylül ŞOK aktüel ürün kataloğunu inceleyerek alacaklarını belirliyor. Her eve lazım ürünleri bu hafta uygun fiyatla sunan 16-22 Eylül ŞOK aktüel ürünlerde neler olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
ŞOK market hafta içi her gün mesaiye sabah 09.00'da başlıyor ve akşam kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. ŞOK marketler öğle arası tatili yapmadan hizmet veriyor.
16-22 EYLÜL ŞOK AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU
Keramika 19 Parça Kahvaltı Takımı 89,90 TL
Sinbo Cyclone Elektrikli Süpürge 329 TL
Everest 7" Tablet 399 TL
Eskitme Raflı Ayakkabı Dolabı 199 TL
Kılıçlar Çatal Kaşık Bıçak Seti 179 TL