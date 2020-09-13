15 Eylül 2020 BİM çalışma saatleri nedir? BİM 15 Eylül Salı aktüel indirimli ürünler kataloğu belli oldu

Vatandaşların her Salı ve Cuma merakla beklediği BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Eylül 2020 yayınlandı. Bu Salı yine dopdolu gelen katalogta özellikle kuruyemiş ürünleri ön plana çıkıyor. Gıda ürünlerini uygun fiyata almak isteyenlerin inceleyeceği BİM aktüel ürün kataloğunu sizler için paylaştık. Günün erken saatlerinde stoklar bitmeden markete gitmek isteyenler BİM çalışma saatleri nedir 2020? Araştırması yapıyor.