15 Eylül 2020 BİM çalışma saatleri nedir? BİM 15 Eylül Salı aktüel indirimli ürünler kataloğu belli oldu

Vatandaşların her Salı ve Cuma merakla beklediği BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Eylül 2020 yayınlandı. Bu Salı yine dopdolu gelen katalogta özellikle kuruyemiş ürünleri ön plana çıkıyor. Gıda ürünlerini uygun fiyata almak isteyenlerin inceleyeceği BİM aktüel ürün kataloğunu sizler için paylaştık. Günün erken saatlerinde stoklar bitmeden markete gitmek isteyenler BİM çalışma saatleri nedir 2020? Araştırması yapıyor.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
BİM market sabah saat 09.00 ile akşam 21.00 arasında çalışmaktadır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir.
BİM AKTÜEL 15 EYLÜL SALI 2020
Cips çeşitleri
Bebeto şekerleme çeşitleri
Bebeto Marshmallow
Cosby dev yumurta