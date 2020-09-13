Yaş şartlarının dolması beklenirken kadınlarda 56'nın 58'e, erkeklerde de 58 sınırının 60'a yükseltilmesi süreci uzatıyor. Yaş uzarken maaşların düşmesi de bilinen bir gerçek oluyor.3600 prim gün ödemesiyle emekli olma hakkını elde eden vatandaşların 9 eylül 1999 tarihinden önce sigortalı bir şekilde işe girmiş ve 3600 gün ödemesini doldurmuş olması gerekiyor.

3600 gün şartını yerine getiren kişilerin tamamladıkları tarih emeklilik tarihleri olacak ve aslında hangi yaşta emeklilik hakkı kazanacaklarını belli edecek. Kadınlarda 50 olan yaş sınırı erkeklerde 55 olurken bunların tamamlanmasıyla haklardan yararlanma fırsatları sunuluyor. Yaş ve prim ödemelerinden hangisi daha önce tamamlanırsa bu duruma göre kadınlar 56 erkekler de 58 yaşında başlayan dönemlerde emeklilik hakların elde edebiliyorlar.