O belgeyle başvurmak yeter! 24 aylık maaşı toplu alma fırsatı! Kimler alabilir? İşte başvuru şartları

2 ve 24 aylık maaşı toplu alma için vatandaşlar araştırmalar yapıyor. Bu anlamda öncelikle SGK tarafından evlenen yetim kız çocuklarına iki maşa tutarında ödeme yapılması mümkün. Özellikle iki yıllık maaşlarını peşin almak için 5 yıl bu hakkı düşürücü durumlardan kaçınmak gerekiyor. Ödemeler SGK'ya başvuru sonrasında yapılmakla birlikte vatandaşlara bu kapsamda ödenen toplu çeyiz parası da 24 maaş tutarında olmaktadır. Haktan faydalanmak isteyen vatandaşlar bu maaşı nasıl alacağını merak ediyor. Vatandaş 2 ve 24 aylık maaşı kimler alabilecek? 2 ve 24 aylık maaş başvurusu koşulları neler? 2 ve 24 aylık maaş başvurusu nereden yapılır? Şeklindeki tüm soruların yanıtını merak etmekte.
Ne Kadar Ödeme Yapılıyor?
Yetim aylığı alan ve evlenmek isteyen kız çocuklarına sağlanan çeyiz desteğinde ödenen miktar kız çocuklarına ödenen tutara göre değişiklik göstermektedir. Bu noktada aylık 500 TL aylık alan yetim bir kız çocuğu 12 bin TL evlenme desteği ya da çeyiz parası alabilmektedir. Aylık bin TL maaş alan kız çocuklarına ise bu noktada 24 bin TL'ye kadar ödeme yapılmaktadır. Bu sayede kız çocukları evlenmeleri durumunda 2 yıl toplu olarak yetim maaşlarını alabilmektedir. Evlenme yardımı için herhangi bir yaş kısıtlaması bulunmamaktadır.
Nasıl Başvuru Yapılır?
Evlenecek olan yetim kız çocuklarına sağlanan bu destekten yararlanmak için SGK İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmekte olup başvurularda başvuru dilekçesi, Evlenme Ödeneği Talep Dilekçesi ya da evlenme cüzdanı gibi evliliği doğrulayacak belgeler ile başvuru yapılması gerekmektedir. Evlendiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde bu ödeneğe başvurmayanlar, haklarını kesin olarak kaybetmektedir.
EVLİLİK CÜZDANI İLE BAŞVURMAK YETERLİ
Çeyiz parası bir kereye mahsus ödeniyor. Parayı almak için evlilik cüzdanı ile birlikte SGK'ya başvurmak gerekiyor. Çeyiz parasının talep edilmesi için 5 yıllık hak düşürücü süre söz konusu.
ÇEYİZ HESABIYLA 18 BİN 560 LİRA
Evlenecek çiftlerin yardımına çeyiz hesabı da yetişiyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Devlet katkısında üst sınır geçen yıl 7 bin 500 lira idi. Bu yıl ise 9 bin 279 lira 75 kuruşa çıktı. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp 18 bin 560 lira katkı alabiliyor..
ÇEYİZ PARASINDAN KİMLER FAYDALANIR?
Anne veya babasının vefatı sonucunda onlardan ölüm- yetim aylığı alan kız çocukları evlenme yardımından yararlanabilir. Aynı durumda olan erkek çocuklarının böyle bir hakkı yoktur.
Evlenme ödeneğine başvuruda bulunmak isteyen kız çocukları için yetim aylığı alma koşulu vardır. Yalnızca kızlara verilen evlenme yardımı, işten ayrılan ve yetim aylığı alanlara da verilebilir.
Çeyiz parası almak isteyenlerin eğer 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamında hak sahibi olma durumları varsa başvurularını SGK Merkez Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri'ne yapmaları gerekir.
Kısaca ödeneği almanın iki koşulu vardır; birincisi anne veya babadan ölüm-yetim aylığı almak ve ikincisi ise bu aylığı alırken evlenmiş olmaktır.
Bu konuda sıkça sorulan sorulardan biri de dul kimselerin evlenme yardımından yararlanma durumudur. İkinci evliliğini yapacak olan kişilerin bu yardımı alması söz konusu değildir.
Evlenme yardımı almak için belirtilen herhangi bir yaş sınırı yoktur. Bazı yayın organlarında yer alan 25 yaş sınırı uygulaması gerçeği yansıtmamaktadır. Evlenme aylığı alabilmekteki temel esas ilk defa evlenmiş olmaktır.
ÇEYİZ PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evlenme yardımı almak isteyen kişilerin mutlak surette başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Evlendiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde bu ödeneğe başvurmayanlar, haklarını kesin olarak kaybederler.
Çeyiz parası için başvuruda bulunacakların, SGK İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Başvuruda hak sahiplerinden çeyiz parası başvuru dilekçesi (Evlenme Ödeneği Talep Dilekçesi) istenir. şayet yapılan evlilik henüz nüfus kütüğüne işlenmediyse, başvuruda evlilik cüzdanı da istenir. Evlilik nüfus kütüğüne işlendiyse evlilik cüzdanına gerek yoktur, başvuruda talep dilekçesi yeterli olur.