Dilencinin üzerinden öyle şeyler çıktı ki... Altınlar ve nakit para yok artık dedirtti. Ülkemizin her ilinde dilenciler görmeye alışkınız. Duygu sömürüsü yaparak insanlardan para alan dilencilere son örnek İzmir'den geldi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dilencilik yaparken yakalanan kadının üst aramasında, 7 çeyrek ve 1 yarım altın ile 4 bin 60 lira bulundu. Karşıyaka Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, cami çevrelerinde dilenenlere yönelik denetim yaptı.