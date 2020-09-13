SÜPER LOTO KOLON FİYATI NE KADAR 2020

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL AÇIKLANIR?

Super loto sonuclari anlık olarak Milli Piyango İdaresi resmi internet sayfasından duyurulmaktadır. Canlı olarak izleyebileceğiniz gibi daha sonra açıklamaları takip ederek de sonuçları öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Süper Loto'da büyük ikramiyeyi kazanmak için 6 numarayı bilmek gerekir. 6 numarayı bilen büyük ikramiyeyi almaya hak kazanır. 5 bilen, 4 bilen ve 3 bilen kişilere de çeşitli oranlarda ikramiyeler verilmektedir.