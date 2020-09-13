İŞKUR üzerinden farklı şehirlere personel alımı yapılacak. Yapılacak personel alımlarına başvuru yapacak adayların müracaatlarını İŞKUR üzerinden yapması gerekmektedir. İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır. Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir. İlana başvuru yapacak adayların https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden başvurularını yapması gerekiyor.
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ NE KADAR?
İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır.
Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay uygulanacaktır.
Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 15 yaşını tamamlamış olmak,
- İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
- Emekli olmamak,
- Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuruyapan işverenin çalışanı olmamak,
- Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma
- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
- Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.
- Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.
13 EYLÜL İŞKUR KURUM DIŞI GÜNCEL İLANLAR
İŞKUR Kurum dışı kamu işçisi alımı ilanı kısmından yayımlanan duyurular şu şekilde:
Aydın Magnesia Kazısı Başkanlığı 15.09.2020
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 16.10.2020
Aksaray Acemhöyük Kazı Başkanlığı 15.09.2020
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 16.10.2020 (1)
Burdur İhtiyaç Maddeleri İnş. San. Tic. A.Ş.14.09.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.09.2020
Balıkesir Bandırma İns. Kayn. İnş. Nak. Sağ. Tic. San. Ltd. Şti. 14.09.2020
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi Araştırmacı Alımı 29.09.2020
Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 21.09.2020
Kırklareli Vize Beld. Pers. Ltd. Şti. 14.09.2020
Kırşehir Kaman Beld. Pers. Ltd. Şti. 15.09.2020
Çanakkale Gümüşçay Beld. Pers. Ltd. Şti. 18.09.2020
Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turz. Ltd. Şti. 15.09.2020
Kayseri İncesu İmar Eğt. San. Tic. A.Ş. 14.09.2020
Bursa Burulaş Tic. A.Ş. 13.09.2020
Bursa Binted Tic. A.Ş. 14.09.2020
Afyon Sultandağı Soğuk Hava Deposu Ltd. Şti. 16.09.2020
Bartın Kozbel Temz. Hiz. Yapı İnş. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 14.09.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 14.09.2020
Konya Sanat Kültür Spor Faal. A.Ş. 18.09.2020
Muğla Kavaklıdere Beld. Pers. Ltd. Şti. 15.09.2020
Çanakkale Gümüşçay Beld. Pers. Ltd. Şti. 18.09.2020 (1)
Kocaeli Belde Tic. A.Ş. 14.09.2020
Bursa Osmangazi Beleditesi Personel A.Ş.18.09.2020
Bursa Tarımaş Hyvancılık Tarım San.ve Tic.A.Ş.18.09.2020
Manisa Albeltaş Alaşehir Belediyesi Gıda İnş.Mlz.Taş.Tem.Hiz.İşl.Mad.Müh.Özel Sağlık Mak.San.ve Tic.A.Ş.17.09.2020
Tunceli İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketi.16.09.2020
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Personel Ltd. Şti.15.09.2020
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm İnş.San.Tic.A.Ş.16.09.2020
Ordu Orbel A.Ş.16.09.2020
Zonguldak Devrek Bel. İmar İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. 14.09.2020
Trabzon Yomra Beld. Pers. Ltd. Şti. 13.09.2020
İzmir BB Grand Plaza Gıda Tur. İşl. A.Ş. 16.09.2020
Karabük SYDV Pers. Alımı 15.09.2020
İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından yasaklanmamış olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet,irtikap,rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
Güvenlik soruşturması olumlu çıkmak,