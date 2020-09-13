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    • 14.09.2020 09:14
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    16-22 Eylül ürün kataloğunda neler var? !

    ürün kataloğunun güncel olanı yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Stoklarla sınırlı olan birbirinden güzel ürünleri erken saatlerde gidip almak isteyenler şimdiden 16-22 Eylül ŞOK aktüel ürün kataloğunu inceleyerek alacaklarını belirliyor. Her eve lazım ürünleri bu hafta uygun fiyatla sunan 16-22 Eylül ŞOK aktüel ürünlerde neler olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz. ŞOK market hafta içi her gün mesaiye sabah 09.00'da başlıyor ve akşam kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. ŞOK marketler öğle arası tatili yapmadan hizmet veriyor.

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürün kataloğu yayınlandı! 16-22 Eylül ŞOK aktüel ürün kataloğunda neler var?

    Her hafta heyecanla ve merakla takip edilen ŞOK aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Özellikle elektronik fırsatları ile dikkat çeken katalogta mutfak ürünleri de yer alıyor. Çeşitli ve kaliteli ürünleri uygun fiyatla vatandaşlarla buluşturan ŞOK marketlerde bu hafta neler olduğunu sizler için derledik. İşte 16-22 Eylül ŞOK aktüel ürün kataloğunda neler var? Sorusunun merak edilen yanıtı…

    ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

    ŞOK market hafta içi her gün mesaiye sabah 09.00'da başlıyor ve akşam kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. ŞOK marketler öğle arası tatili yapmadan hizmet veriyor.

    16-22 EYLÜL ŞOK AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

    Keramika 19 Parça Kahvaltı Takımı 89,90 TL

    Sinbo Cyclone Elektrikli Süpürge 329 TL

    Everest 7" Tablet 399 TL

    Eskitme Raflı Ayakkabı Dolabı 199 TL

    Kılıçlar Çatal Kaşık Bıçak Seti 179 TL
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    Haberler Ekonomi 16-22 Eylül ŞOK aktüel ürün kataloğunda neler var? ŞOK aktüel ürün kataloğu yayınlandı!
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