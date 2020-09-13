Her hafta heyecanla ve merakla takip edilen ŞOK aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Özellikle elektronik fırsatları ile dikkat çeken katalogta mutfak ürünleri de yer alıyor. Çeşitli ve kaliteli ürünleri uygun fiyatla vatandaşlarla buluşturan ŞOK marketlerde bu hafta neler olduğunu sizler için derledik. İşte 16-22 Eylül ŞOK aktüel ürün kataloğunda neler var? Sorusunun merak edilen yanıtı…