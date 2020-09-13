Her hafta heyecanla ve merakla takip edilen ŞOK aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Özellikle elektronik fırsatları ile dikkat çeken katalogta mutfak ürünleri de yer alıyor. Çeşitli ve kaliteli ürünleri uygun fiyatla vatandaşlarla buluşturan ŞOK marketlerde bu hafta neler olduğunu sizler için derledik. İşte 16-22 Eylül ŞOK aktüel ürün kataloğunda neler var? Sorusunun merak edilen yanıtı…
ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
ŞOK market hafta içi her gün mesaiye sabah 09.00'da başlıyor ve akşam kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. ŞOK marketler öğle arası tatili yapmadan hizmet veriyor.
16-22 EYLÜL ŞOK AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU
Keramika 19 Parça Kahvaltı Takımı 89,90 TL
Sinbo Cyclone Elektrikli Süpürge 329 TL
Everest 7" Tablet 399 TL
Eskitme Raflı Ayakkabı Dolabı 199 TL
Kılıçlar Çatal Kaşık Bıçak Seti 179 TL