Yine dopdolu olan A101 aktüel ürün kataloğu yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Her hafta Perşembe günleri gelen bu çeşitli ürünler yakından takip ediliyor. peki A101 17 Eylül 2020 aktüel ürün kataloğunda bu hafta neler var? Elektronik ürünlerden gıdaya, beyaz eşyadan banyo ürünlerine, mutfak ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar pek çok çeşitte ürünü uygun fiyatla sunan A101 aktüel ürün kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
A101 marketleri sabah 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlamaktadır. Öğle arası vermeyen A101 akşam saat 21:00'a kadar açıktır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir.
A101 AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU 17 EYLÜL 2020
Elektrikli Scooter
Pınar süzme peynir
Temizlik ürünleri
Banyo dolabı
Ayakkabılık
Battaniye
Çamaşır makinesi
Canbebe çocuk bezi