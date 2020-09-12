Benzin fiyatlarına indirim yolda! Benzin fiyatları ne kadar olacak? İstanbul Ankara İzmir benzin fiyatları!

Benzin fiyatları ne kadar olacak? Güncel benzin fiyatları İstanbul Ankara İzmir gibi illerde araç sahiplerinin merak konusu oldu. Piyasa uzmanlarından alınan bilgiye göre, benzin fiyatlarında indirim yolda! Benzinin litre fiyatında 11 kuruş indirim yapılabileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına peş peşe indirim gelmiş ve motorinin litre fiyatı yaklaşık 40 kuruş ucuzlamıştı.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzinin ton fiyatında da yaşanan gerileme ile iç piyasada kullanılan ürün fiyatlarına da indirim yolu açılmış oldu.