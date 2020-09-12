Benzin fiyatlarına indirim yolda! Benzin fiyatları ne kadar olacak? İstanbul Ankara İzmir benzin fiyatları!

Benzin fiyatları ne kadar olacak? Güncel benzin fiyatları İstanbul Ankara İzmir gibi illerde araç sahiplerinin merak konusu oldu. Piyasa uzmanlarından alınan bilgiye göre, benzin fiyatlarında indirim yolda! Benzinin litre fiyatında 11 kuruş indirim yapılabileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına peş peşe indirim gelmiş ve motorinin litre fiyatı yaklaşık 40 kuruş ucuzlamıştı.
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzinin ton fiyatında da yaşanan gerileme ile iç piyasada kullanılan ürün fiyatlarına da indirim yolu açılmış oldu.
Konuyla ilgili bilgi veren piyasa uzmanları benzinin litre fiyatında gerçekleşecek indirimin 11 kuruş olacağını belirtirken indirimin pompa fiyatlarına ise 14 Eylül Pazartesi günü yansıyacağını kaydediyor.
İSTANBUL ANKARA İZMİR BENZİN FİYATLARI!
İstanbul'da ortalama 6 lira 70 kuruşa satılan benzinin litre fiyatı indirim sonrası 6 lira 59 kuruşa, İzmir ve Ankara'da ise 6 lira 64 kuruşa gerilemiş olacak.
MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,95 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,78 lira, İstanbul'da 5,90 liradan 5,73 lira, İzmir'de 5,99 liradan 5,82 lira olmuştu.
Peşe peşe gelen indirimlerin motorinin ton fiyatında yaşanan düşüşlerden kaynaklı olduğunu belirten uzmanlar motorindeki indirimin ardından benzinde de indirimin gelebileceği belirtiliyordu.
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Benzin ve motorin fiyatları nasıl belirleniyor?
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereği akaryakıt bayileri, akaryakıt fiyatlarını belirleyici konumda değil. Pompa satış fiyatları dağıtım şirketleri tarafından belirleniyor ve tavan fiyat olarak bayilere bildiriliyor.
Bayiler de istasyonlarında dağıtıcısı tarafından bildirilen fiyattan ürün satışını gerçekleştiriyor ve bu fiyat içinde oluşan marjdan kendi sözleşmeleri doğrultusunda paylarını alıyor. Nakliye maliyetlerine bağlı olarak fiyatlar küçük değişiklikler gösterebiliyor.