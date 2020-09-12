Hafta sonu dolar ve eurodaki alış satış fiyatlarını merak edenler akşam saatlerinden itibaren araştırmalarına devam ediyor. Bir önceki kapanışta en düşük 7,4025, en yüksek 7,4911 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 7,4501'den tamamladı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?