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    • 10.09.2020 16:16
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    ve 'yı kudurtacak haber! 'de bulunan doğalgaz 320 milyar metreküp değil 1 trilyon!

    ’nin ’deki sismik çalışmalarını hazmedemeyen ve ’nın kurduğu şer güçlerini kudurtacak bir haber daha geldi. Başkan Erdoğan’ın Fatih Sondaj Gemisi’nin ’de bulduğunu duyurduğu doğalgaz miktarının 1 trilyon metreküp olduğu öne sürüldü.

    320 milyar metreküp değil 1 trilyon!

    Başkan tarafından 21 Ağustos'ta açıklanan müjdesinin ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

    'de 320 milyar metreküp olarak keşfedilen ve Başkan Erdoğan'ın müjdenin detaylarını açıklamadan önce yabancı kaynaklarda 800 milyar metreküp olarak ifade edilen doğal gaz keşfinin 1 trilyon metreküpün üzerinde olduğu öne sürüldü.

    DAHA FAZLA GAZ TUTACAK KATMAN OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI
    straturka.com'da yer alan haberde söz konusu iddia 'den ismini vermeyen yetkililere dayandırılırken, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrasında bakanlıklardan peş peşe yapılan açıklamalara da yer verilerek iddia güçlendirildi.

    Haberde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın keşfe dair detayları kademeli olarak açıklamayı planladığına da vurgu yapıldı.

    320 milyar metreküplük keşfin ardından 'ndan yapılan açıklamalarda mevcut gaz yatağının altında daha fazla kaynak tutabilecek üç katman daha olduğu belirtilmişti.

    TÜRKİYE ENERJİ İHRACATÇISI OLABİLİR
    Haberde, Türkiye'nin şu anda açıklanan doğal gaz keşfinin ülkeyi gelecekte 21 milyar dolarlık ithalata kadar kurtarabileceğini ortaya koyduğuna da yer verilirken,keşfedilen oranın bahsedildiği 1 trilyon metreküpün üzerinde olması halinde Türkiye'nin on yıl içinde net enerji ihracatçısı bir ülkeye dönüşebileceğine de vurgu yapıldı.

    Ekonomistler, Tuna-1 lokasyonunun gelişimi başlar başlamaz, yatırımcıların Lira'nın geleceğini satın almaya başlayacaklarını ve bunun da biraz istikrar ve Lira'nın değer kazanmasını sağlayacağını söylüyor.

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    Haberler Güncel Yunanistan ve Fransa'yı kudurtacak haber! Karadeniz'de bulunan doğalgaz 320 milyar metreküp değil 1 trilyon!
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