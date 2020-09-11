BAŞVURULAR BELLİ OLDU MU ?

Henüz başvuru tarihleri belli olmadı. Başvuru tarihleri belli olduğunda, başvuru kurallarına uygun bir şekilde başvuru yapılabilir.

Sonrasında kuralar çekilir ve hak sahipleri belirlenir.

Kuralar ve başvurular için öncelikli olanlar şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, dul ve yetimlerin yanı sıra engelli vatandaşlarımıza belli bir kontenjan ayrılıyor. Bunun yanı sıra emeklililer için de özellikle kontenjan ayrılıyor.