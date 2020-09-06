TOKİ ev fırsatı ile dar gelirli vatandaşlar daire sahibi oluyor. Bu anlamda TOKİ Başkanlığı'nın konut satışlarında yer alan alt gelir grubunda bulunan satışlar için başvurular ikamete göre yapılır. Ancak orta gelir grubunda bulunan konutlarda almak isteyen vatandaşlar başvurularını ikamet şartı olmadan yapabilirler.
TOKİ bu satışları iki ayrı şekilde yapıyor
* Alt Gelir Grubu Konut Satışları
* Orta Gelir Grubu Konut Satışları
TOKİ Başkanlığı'nın konut satışlarında yer alan alt gelir grubunda bulunan satışlar için başvurular ikamete göre yapılır. Ancak orta gelir grubunda bulunan konutlarda almak isteyen vatandaşlar başvurularını ikamet şartı olmadan yapabilirler.
13 ŞEHİRDE KONUT SATIŞ
1+1, 2+1 ve 3+1 konut satışı ilan bulunan toplam 13 şehir bulunuyor. Bu 13 şehrin arasında ön plana çıkanı ise Ankara. Başkentin farklı ile ve ilçelerinde yer alan konut projelerinden hem altı gelir grubu hemde orta gelir grubu için konut satışları yapılacağı duyuruldu.
Bunun yanında satış ilanı bulunan diğer şehirlerin listesi ise şu şekilde; Afyonkarahisar, Bursa, Çorum, Ankara, Denizli, Hatay, Kars, Kastamonu, Mersin, Rize, Sivas, Tokat, Zonguldak.
PEŞİNAT ÖDEMESİ VE TAKSİT İMKANI
TOKİ açık konut satışlarında vatandaşlara kolay ödemeli seçenekler sunuluyor.
Vatandaşlar bu projelerden konut aldıklarında bir miktar peşinat ödemesi yapıyorlar. Bu rakam konut projelesine göre değişirken en az yüzde 10 olarak uygulanıyor. Bu oran yüzde 25'e kadar çıkabilmekte. İlanlarda en düşük peşinat ödemesi ise 14 bin TL olarak göze çarpıyor.