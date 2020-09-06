

13 ŞEHİRDE KONUT SATIŞ

1+1, 2+1 ve 3+1 konut satışı ilan bulunan toplam 13 şehir bulunuyor. Bu 13 şehrin arasında ön plana çıkanı ise Ankara. Başkentin farklı ile ve ilçelerinde yer alan konut projelerinden hem altı gelir grubu hemde orta gelir grubu için konut satışları yapılacağı duyuruldu.

Bunun yanında satış ilanı bulunan diğer şehirlerin listesi ise şu şekilde; Afyonkarahisar, Bursa, Çorum, Ankara, Denizli, Hatay, Kars, Kastamonu, Mersin, Rize, Sivas, Tokat, Zonguldak.