Asgari ücretli, dar gelirli, alt gelir grubu ailelere 414 TL taksitle ev alma şansı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın elinde bulunan konutlar satışları için yayımladığı çok sayıda satış ilanı var. Bu anlamda TOKİ Türkiye geneli açık satış listesi - 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kura çekilişlerini tamamlayan TOKİ bir yandan da açık satış ilanları ile ev sahibi olmak isteyen kişilere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.
TOKİ BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIK KONUT SATIŞI EYLÜL 2020 İLANLARI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Eylül ayı içerisinde 16 şehirlerde bulunan projelerinden konut satışı yapacağını ilan etti.. Ayrıca başta Ankara olmak üzere bazı iller için birden çok satış ilanı yayımlandı.
Bu satış ilanlarında vatandaşlara farklı özelliklerde evlerin satılacağı duyuruldu. Herhangi bir kura çekilişinin olmayacağı bu konut satışlarına başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını doğrudan kuruma bildirip ev sahibi olabilecekler.
KARABÜK'TE EVLER 414 LİRA TAKSİTLE
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 11 adet konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 01 Eylül 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır.
Proje Adı: KARABÜK İLİ EFLANİ İLÇESİ ÇELEBİLER MAHALLESİ 96 ADET KONUT VE 1 ADET 3
DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 11 adet
Satış Yönetimi: Açık Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Satış tarihleri: 01 Eylül 2020 - 31 Aralık 2020
Satış Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Tüm Şubeler
Temerküz Şube: TC. Ziraat Bankası AŞ. Eflani/Karabük
• Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası
(www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları
aşağıda sunulmaktadır.
KURA ÇEKİLİŞİ
"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.
Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.
Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
SÖZLEŞME İMZALANMASI
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
Sözleşme imzalama aşamasında;
Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,
Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.