Ayrıca, daha önce alınmış olan derecelendirme notunun geçerlilik süresinin kredi başvuru tarihi itibarıyla henüz sona ermemiş olması şartı da getirildi.

Kurul kararı sonrasında 500 milyon TL ve üzeri kredisi bulunan şirketler, 30 Haziran 2021'e kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan not almazlar ise bankalardan kredi kullanamayacaklar.