Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de 320 milyar metreküp olarak keşfedilen doğal gaz rezerviyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Uygun bir modelle bu sahayı geliştirip üretime hazırlayacağız. Bunun için şu anda mühendislik çalışmaları başlamış durumda. İnşallah hedefimiz 2023 gibi üç yıl içerisinde Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gazı kıyımıza getirip sisteme bağlamak. En yüksek üretim seviyesine çıkmak için belirli bir süreye ihtiyacımız olacak gibi öngörüyoruz ancak 2023 de karada ilk gaz teslimini yapacağız. Toplamda 30-40 kuyu açmayı planlıyoruz. Arkadaşlarımız şu anda bu çalışmayı yapıyor. Allah'ın izniyle çıkartacağız, bir sıkıntı görmüyoruz." ifadelerine yer verdi.

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