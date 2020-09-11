2. el otomobil alacaklar dikkat! En çok onun fiyatı yükseldi!

İkinci el araç piyasasında fiyatlar bazı modellerde sıfır araç modellerine kadar çıkarken geçtiğimiz günlerde sürpriz bir ÖTV düzenlemesi hayata geçirildi.
ÖTV düzenlemesi ile motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkarıldı.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.
ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el araç alacaklar son fiyatları merak etmeye başladı. Düzenleme sonrası ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 5 artış oldu. İşte ikinci elde marka marka yaşanan fiyat artışları..
Volvo / Fiyat artışı: Yüzde 6,59
Volkswagen / Fiyat artışı: Yüzde 4,90
Toyota / Fiyat artışı: Yüzde 4,27
Skoda / Fiyat artışı: Yüzde 5,59
Seat / Fiyat artışı: Yüzde 3,40
Renault / Fiyat artışı: Yüzde 3,91
Pegeout / Fiyat artışı: Yüzde 3,58
Opel / Fiyat artışı: Yüzde 3,35
Nissan / Fiyat artışı: Yüzde 3,90
Mercedes / Fiyat artışı: Yüzde 5,58
Land Rover / Fiyat artışı: Yüzde 7,60
KİA / Fiyat artışı: Yüzde 5,31
Hyundai / Fiyat artışı: Yüzde 3,83
Honda / Fiyat artışı: Yüzde 3,70
Ford / Fiyat artışı: Yüzde 2,41
Fiat / Fiyat artışı: Yüzde 1,56
Dacia / Fiyat artışı: Yüzde 4,01
Citroen / Fiyat artışı: Yüzde 4,38