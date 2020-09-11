2. el otomobil alacaklar dikkat! En çok onun fiyatı yükseldi!

İkinci el araç piyasasında fiyatlar bazı modellerde sıfır araç modellerine kadar çıkarken geçtiğimiz günlerde sürpriz bir ÖTV düzenlemesi hayata geçirildi.

ÖTV düzenlemesi ile motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkarıldı.