İŞKUR profil oluşturma

İŞKUR TYP başvurusu ve profil oluşturma işlemi, müracaatlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pek çok ilanın yer aldığı İŞKUR TYP başvurusu için profil oluşturmak ön koşul olacak.

İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TYP İŞ İLANLARI VE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

1- İŞKUR profilinizi oluşturmak için öncelikle aşağıdaki linke tıklamanız gerekmektedir.

2- Bu linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan ekrandan, 'İş Arayan Girişi' butonuna tıklayınız.

3- Yine sağ üstte yer alan 'Yeni Üye' butonuna basınız.

4- Aşağıdaki metni okuduktan sonra onaylıyorum butonuna basmanız gerekmektedir;

"Kurum sitesine üye olmak isteyenler "Üyelik Sözleşmesi" başlığı altında bulunan maddeleri okuduğunu ve kabul ettiğini onaylar.

İŞKUR portalına üye olan kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder.

Bu bilgilerden dolayı oluşabilecek sorunlardan Kurum sorumlu değildir.

Sisteme üye olurken tercih ettikleri iletişim yöntemi (Fiziki adres, e-posta veya GSM numarasına kısa mesaj servisi) ile bilgilendirileceklerdir.

Tüm bildirimlerde ve yazışmalarda üye olurken verilen iletişim bilgileri esas alınır.

Kurum gerekli gördüğü durumlar ve işlemler için bildirilen fiziki adrese gönderimde bulunabilir.

Kuruma yanlış beyan edilen iletişim bilgisinden dolayı oluşabilecek hatalardan İŞKUR sorumlu olmayacaktır.

Sisteme üye olurken kullanıcılar tarafından şifre belirlenmektedir.

Bu şifrenin gizliliği kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, şifresinin izinsiz kullanıldığını tespit etmesi durumunda Kurumu haberdar etmekle yükümlüdür.

Bu şifrenin kullanıcıdan izinli ya da izinsiz olarak kullanımından dolayı ortaya çıkacak sorunlardan Kurum sorumlu tutulamaz."

5- Karşısınıza çıkacak olan ekrandan, TC Kimlik Numarası, isim soyisim, baba adı ve doğum tarihi bilgilerini giriniz ve ileri butonuna tıklayarak diğer aşamaları tamamlayınız.