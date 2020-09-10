İŞKUR iş ilanları ile birlikte işsiz vatandaşlara iş sağlamak için çeşitli projeler geliştirmeye devam ediyor. İş arayan ve korona virüsü sürecinde işsiz kalan milyonlarca vatandaşı sevindirecek haber! İş arayanlara, devletten 9 ay boyunca sigorta ve her ay için 2.300 lira maaş fırsatı geliyor. Peki, İŞKUR TYP iş ilanları nereden ve nasıl görüntülenir? İşte, İŞKUR TYP iş ilanları hakkında merak edilen bazı bilgiler... İŞKUR TYP başvurusu ve profil oluşturma işlemi, müracaatlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pek çok ilanın yer aldığı İŞKUR TYP başvurusu için profil oluşturmak ön koşul olacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İŞSİZLİK MAAŞININ MİKTARI NE KADARDIR?
İşsizlik maaşının miktarının belirlenmesinde sigortalı işsizin hizmet akdinin feshedilmesinden önceki son dört aylık geliri üzerinden hesaplama yapılır. Buna göre; işsizlik maaşı günlük ortalama brüt kazancın %40'ı kadardır. Aynı şekilde verilecek olan işsizlik maaşı asgari ücretin %80'ini geçemez.
Son 4 ay asgari ücret ile çalışan; 1.168,27 TL
Son 4 ay 3.500 TL ücret ile çalışan; 1.389,37 TL
Son 4 ay 6.000 TL ücret ile çalışan; 2.336,53 TL
KİMLER İŞKUR TYP İLANINA BAŞVURABİLİR?
İŞKUR 288808 numaralı TYP personel alımı başvurusu için adaylarda şu şartlar aranıyor:
18 yaşını tamamlamış olmak,
İŞKUR'da işsiz kaydına sahip olmak,
Öğrenime devam etmemek,
Emekli ya da malul aylığı almıyor olmak.
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI ADAYLARI NASIL SEÇİLECEK?
İŞKUR'a online ya da Alo 170 hattı üzerinden başvuruda bulunacak adayların seçimi için şu üç kriter uygulanacak:
Noter kurası,
Liste,
Yüzde 80 noter kurası ve yüzde 20 liste.
İŞKUR ÇEVRE TEMİZLİK GÖREVLİSİ TYP ÇALIŞMA SAATLERİ NE?
Günlük 7.5 saat çalışacak olan TYP programı kapsamında istihdam edilecek adaylar, 177 gün boyunca haftada 45 saat olacak şekilde çalışacak.
ALIM YAPILAN ŞEHİRLER İLÇELER
İŞKUR Toplum Yararına Program kısmında yayımlanan duyurulara baktığımızda aşağıdaki şehirlere personel alımı yapıldığına yer verildi:
İŞKUR Toplum Yararına Program kısmında yayımlanan duyurulara baktığımızda aşağıdaki şehirlere personel alımı yapıldığına yer verildi:
İŞKUR Toplum Yararına Program kısmında yayımlanan duyurulara baktığımızda aşağıdaki şehirlere personel alımı yapıldığına yer verildi:
İŞKUR Toplum Yararına Program kısmında yayımlanan duyurulara baktığımızda aşağıdaki şehirlere personel alımı yapıldığına yer verildi:
İŞKUR Toplum Yararına Program kısmında yayımlanan duyurulara baktığımızda aşağıdaki şehirlere personel alımı yapıldığına yer verildi:
İŞKUR profil oluşturma
İŞKUR TYP başvurusu ve profil oluşturma işlemi, müracaatlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pek çok ilanın yer aldığı İŞKUR TYP başvurusu için profil oluşturmak ön koşul olacak.
İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TYP İŞ İLANLARI VE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
1- İŞKUR profilinizi oluşturmak için öncelikle aşağıdaki linke tıklamanız gerekmektedir.
2- Bu linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan ekrandan, 'İş Arayan Girişi' butonuna tıklayınız.
3- Yine sağ üstte yer alan 'Yeni Üye' butonuna basınız.
4- Aşağıdaki metni okuduktan sonra onaylıyorum butonuna basmanız gerekmektedir;
"Kurum sitesine üye olmak isteyenler "Üyelik Sözleşmesi" başlığı altında bulunan maddeleri okuduğunu ve kabul ettiğini onaylar.
İŞKUR portalına üye olan kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder.
Bu bilgilerden dolayı oluşabilecek sorunlardan Kurum sorumlu değildir.
Sisteme üye olurken tercih ettikleri iletişim yöntemi (Fiziki adres, e-posta veya GSM numarasına kısa mesaj servisi) ile bilgilendirileceklerdir.
Tüm bildirimlerde ve yazışmalarda üye olurken verilen iletişim bilgileri esas alınır.
Kurum gerekli gördüğü durumlar ve işlemler için bildirilen fiziki adrese gönderimde bulunabilir.
Kuruma yanlış beyan edilen iletişim bilgisinden dolayı oluşabilecek hatalardan İŞKUR sorumlu olmayacaktır.
Sisteme üye olurken kullanıcılar tarafından şifre belirlenmektedir.
Bu şifrenin gizliliği kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, şifresinin izinsiz kullanıldığını tespit etmesi durumunda Kurumu haberdar etmekle yükümlüdür.
Bu şifrenin kullanıcıdan izinli ya da izinsiz olarak kullanımından dolayı ortaya çıkacak sorunlardan Kurum sorumlu tutulamaz."
5- Karşısınıza çıkacak olan ekrandan, TC Kimlik Numarası, isim soyisim, baba adı ve doğum tarihi bilgilerini giriniz ve ileri butonuna tıklayarak diğer aşamaları tamamlayınız.
Toplum Yararına Programlar Uygulamasına Kimler Başvurabilir?
İŞKUR Toplum Yararına Programlar uygulaması, internet başvurusu ile katılım sağlanabilecek bir uygulamadır. İskur.gov.tr internet sitesine üye olduktan sonra, üyelik sözleşmesini onaylamalı ve İŞKUR üyeliği tamamlanmalıdır. Daha sonra ise site üzerinden aday çalışmak istediği tarih aralığını, çalışmak istediği il ve ilçeyi, yukarıda belirtilen çalışma alanlarından dilediğini seçerek ön başvurusunu tamamlayabilir. Bu uygulamaya;
İŞKUR'a bağlı işsizler
18 yaşını tamamlamış olanlar
Emekli ve ya malul maaşı almayanlar
Açık öğretim ve Açık lise dışında öğrenci olmayan herkes başvurabilmektedir.
Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra İŞKUR İl Müdürlükleri kura, liste ya da hem kura hem liste yöntemleri ile işe başlayacak kişileri belirlemektedirler. Başvuruların dolmaması durumunda ikinci bir başvuru listesi daha açılarak kadınlara, eski hükümlülere, engellilere ve 35 yaş üstü bireylerin başvurusuna açık hale gelecektir. 2017 yılında yayınlanan kararname ile aynı adreste ikamet eden aileden sadece 1 kişi Toplum Yararına Programlar uygulamasına başvurabilmektedir.
Bu uygulamadan, İŞKUR'un yönlendirdiği iş başvurularına 3 defa mazeretsiz olarak katılmayanlar, önceki süreçlerde İŞKUR bünyesinde çalışan bireyler 6 ay geçmeden Toplum Yararına Programlar uygulamasına başvuru yapamazlar.