NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?

İlgili TYP programları kapsamında istihdam edilenlere asgari ücret ve vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri ödenmektedir. Programda istihdam edilecek olan bireylerin seçimi ise 3 farklı yöntem ile gerçekleştirilmekte olup bu yöntemler Noter kurası yöntemi,Liste (başvuranlar içinden mülakat ya da iş ve meslek danışmanlığı sonucu katılımları uygun görülenlerin belirlenmesi) yöntemi, yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi olarak yer almaktadır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Milyonlarca kişinin beklediği MEB güvenlik görevlisi ve hizmetli alımları için ilanın 21 Eylül 2020 tarihinden önce açıklanması bekleniyor. Bu noktada başvuruların bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta olmasına ise muhtemel bakılıyor.

MEB tarafından istihdam edilecek olan adaylar Malatya, Antalya, Düzce, Trabzon, Aydın, Sinop, Muğla, Burdur, Sakarya, Erzurum, Edirne, Osmaniye, Çankırı, Afyonkarahisar, Ardahan, Bursa, Çanakkale, Kahramanmaraş, Artvin, Kars, Amasya, Manisa, Batman, Kars, Çorum, Kilis, Hakkari" illerinde ilgili okullarda görevlendirilecek.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),