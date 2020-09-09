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    • Ekonomi
    • 09.09.2020 17:18
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    • 09.09.2020 17:18
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    parası yattı mı? E-Devlet 3. faz pandemi !

    parası yattı mı? 3. faz pandemi sosyal yardım ödemelerine başvuran vatandaşlar ödemelerin yatıp yatmadığını merak ediyor. Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik ödenen 1000 TL nın yatıp yatmadığı sorgulanıyor. Peki, pandemi nasıl yapılır? İşte, E-Devlet sorgulama ekranı! E-Devlet Pandemi Sosyal Destek Programı üzerinden başvurular alınmaya devam ediyor. TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre başvuru yapabilirsiniz.

    Pandemi sosyal destek parası yattı mı? E-Devlet 3. faz pandemi sosyal yardım sorgulama!

    Pandemi sosyal destek parası yattı mı? E-Devlet pandemi sosyal yardım sorgulama ekranı! 3. faz ödemeleri için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. 1000 TL pandemi sosyal destek parası almak isteyenler T.C kimlik numaralarıyla E-Devlet üzerinden başvurmuştu.

    BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    E-Devlet Pandemi Sosyal Destek Programı üzerinden başvurular alınmaya devam ediyor. Başvuru yapabilmeniz için TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

    0- Pazartesi

    2-Salı

    4-Çarşamba

    6-Perşembe

    8- Cuma

    günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

    Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

    SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

    PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

    Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı olmuş oluyor. Aynı aileden yalnızca bir kişiye sosyal yardım ödemesi yapılıyor.

    Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

    Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar

    5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri

    5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler)

    İŞKUR İşsizlik Ödeneği'nden faydalananlar

    İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar

    PANDEMİ SOSYAL DESTEK PARASI SORGULAMA!

    E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin ve buradan sorgulama yapın.

    PANDEMİ SOSYAL DESTEK PARASI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!
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    Haberler Ekonomi Pandemi sosyal destek parası yattı mı? E-Devlet 3. faz pandemi sosyal yardım sorgulama!
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