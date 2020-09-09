Pandemi sosyal destek parası yattı mı? E-Devlet 3. faz pandemi sosyal yardım sorgulama!

Pandemi sosyal destek parası yattı mı? E-Devlet pandemi sosyal yardım sorgulama ekranı! 3. faz ödemeleri için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. 1000 TL pandemi sosyal destek parası almak isteyenler T.C kimlik numaralarıyla E-Devlet üzerinden başvurmuştu.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
E-Devlet Pandemi Sosyal Destek Programı üzerinden başvurular alınmaya devam ediyor. Başvuru yapabilmeniz için TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.
PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı olmuş oluyor. Aynı aileden yalnızca bir kişiye sosyal yardım ödemesi yapılıyor.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler)
İŞKUR İşsizlik Ödeneği'nden faydalananlar
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar
PANDEMİ SOSYAL DESTEK PARASI SORGULAMA!
E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin ve buradan sorgulama yapın.