

Türkiye, corona virüs salgını boyunca iş dünyası ve vatandaşlarını yalnız bırakmadı. Devreye alınan destek ve önlemlerle birlikte Türkiye pandemiyi en az hasarla atlatan ülkeler arasında yer aldı. Peki neden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a saldırıyorlar? Bakan Albayrak yerli ve yabancı lobilerin hangi oyunlarını bozdu? Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem AHaber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, "Şimdi rahatsızlıklar şunlar... Türkiye niçin Londra'nın, IMF'in, Dünya Bankası'nın emrinde değil? Eskiden böyleydi... Şimdi IMF'den borç aldığınız zaman o sizi yönetmeye kalkar. Neden parasını garanti altına almak için. IMF ile ilgili para aldığımız dönem hatırlansın, IMF'in Türkiye masası şefi hergün manşetlerdeydi. Şimdi biliyor musunuz öyle bir şeyi? Ankara'ya geldiği zaman bir devlet başkanı gelmiş gibi bir durum olurdu." dedi.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMDEN RAHATSIZ OLDULAR

Faruk Erdem "Türkiye'de niçin yüksek faiz, yüksek kur ve yüksek enflasyon çarkına izin verilmiyor? Zaten dertleri bu, yüksek faiz olsun yüksek kur ve enflasyon olsun. Hepsinden kazanalım. Buna izin verilmiyor şimdi. Türkiye niçin ithalata ve yüksek faize dayalı bir ekonomik modelden yerli ve milli üretime ihracat odaklı bir ekonomik modele geçti? İşte yerli üretimle devam ederseniz cari fazla veriyorsunuz. Bundan da rahatsızlar..." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SWAP PİYASASINI KURUTTU"

Erdem, "Türkiye niçin pandemiden en az etkilenen ülkelerden oldu? 'Battık, bittik' kışkırtmasıyla faiz de kur da istedikleri neticeyi alamıyorlar. Eskiden Merkez Bankası toplanmadan önce, kuru yükseltiyorlardı. Artık bu kışkırtmaları hem devlet hem millet görüyor. Londra'da ellerinde olmayan TL ile açığa satış yaparak dövizin fiyatını yükseltiyorlardı. Türkiye SWAP piyasasını kuruttu. Artık oyunlarını oynayamıyorlar. Rahatsızlık buradan kaynaklanıyor." diye konuştu...