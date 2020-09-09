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    • Ekonomi
    • 09.09.2020 07:30
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    • 09.09.2020 07:42
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    Son dakika: : 2021'de yüzde 5'in üzerinde büyüme gelebilir

    Son dakika haberine göre, , "2021'de yüzde 5'in oldukça üzerinde bir büyüme gelebilir. Yakın zamanda güzel haberler gelebilir." dedi.

    Bakan Albayrak: Yüzde 5'in üzerinde büyüme gelebilir
    , "2021'de yüzde 5'in oldukça üzerinde bir büyüme gelebilir. Yakın zamanda güzel haberler gelebilir." dedi.

    Bakan Albayrak'ın açıklamalarıdan satır başları;

    Salgında 2. dalga olmazsa 2021'de yüzde 5'in oldukça üzerinde bir büyüme gelebilir. Tüm öncü göstergeler Türkiye açısından en kötünün geride kaldığını gösteriyor. 2. yarıda `V' şeklinde toparlanma bekliyoruz.


    YENİDEN BAŞLAYACAK
    Cari dengeyi rekabetçi kur politikası ile sağlayacağız. TCMB gerekli adımları eşgüdümle atmayı sürdürecek. Likidite adımları enflasyonu düşürmede etkili olacak. 5, 10 yıllık men. kıymet ihraçları yeniden başlayacak.


    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 2021'de yüzde 5'in üzerinde büyüme gelebilir
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