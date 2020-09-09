dedi.Salgında 2. dalga olmazsa 2021'de yüzde 5'in oldukça üzerinde bir büyüme gelebilir. Tüm öncü göstergeler Türkiye açısından en kötünün geride kaldığını gösteriyor. 2. yarıda `V' şeklinde toparlanma bekliyoruz.Cari dengeyi rekabetçi kur politikası ile sağlayacağız. TCMB gerekli adımları eşgüdümle atmayı sürdürecek. Likidite adımları enflasyonu düşürmede etkili olacak. 5, 10 yıllık men. kıymet ihraçları yeniden başlayacak.Ayrıntılar geliyor...