Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2021'de yüzde 5'in oldukça üzerinde bir büyüme gelebilir. Yakın zamanda güzel haberler gelebilir." dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklamalarıdan satır başları;
Salgında 2. dalga olmazsa 2021'de yüzde 5'in oldukça üzerinde bir büyüme gelebilir. Tüm öncü göstergeler Türkiye açısından en kötünün geride kaldığını gösteriyor. 2. yarıda `V' şeklinde toparlanma bekliyoruz.
YENİDEN BAŞLAYACAK
Cari dengeyi rekabetçi kur politikası ile sağlayacağız. TCMB gerekli adımları eşgüdümle atmayı sürdürecek. Likidite adımları enflasyonu düşürmede etkili olacak. 5, 10 yıllık men. kıymet ihraçları yeniden başlayacak.
Ayrıntılar geliyor...
Bakan Albayrak'ın açıklamalarıdan satır başları;
Salgında 2. dalga olmazsa 2021'de yüzde 5'in oldukça üzerinde bir büyüme gelebilir. Tüm öncü göstergeler Türkiye açısından en kötünün geride kaldığını gösteriyor. 2. yarıda `V' şeklinde toparlanma bekliyoruz.
YENİDEN BAŞLAYACAK
Cari dengeyi rekabetçi kur politikası ile sağlayacağız. TCMB gerekli adımları eşgüdümle atmayı sürdürecek. Likidite adımları enflasyonu düşürmede etkili olacak. 5, 10 yıllık men. kıymet ihraçları yeniden başlayacak.
Ayrıntılar geliyor...