SGK işe giriş sorgulama nasıl yapılır? E-devlet SGK işe giriş çıkış sorgulama ekranı!

Bu bilgilerin girişi tam ve doğru olarak yapıldıktan sonra E-SGM ekran sayfası açılır. E-SGM sayfası üzerinden genellikle işten çıkış tarihi sorgulama ya da işe giriş tarihi sorgulama ile hizmet dökümü belgelerinin alınması amacıyla faydalanılır. İstendiği takdirde bu bilgiler haricinde de pek çok detaylı bilgiye bu sayfa üzerinden ulaşılabilir.

Aynı bilgilere e-devlet kapısından da ulaşılabilir. Bu yöntemin e-devlet sistemi üzerinden yapılan sorgulamaya göre en önemli avantajı, şifre kullanımına gerek olmamasıdır.

SGK İşten Çıkış Sorgulaması Takibi

SGK işten çıkış sorgulamasının işten çıkan işçi tarafından takip edilmesi avantajlı bir durumdur. Böylece internette yanlış kayıt oluşmasının önüne geçilebilir.

İşverenin işçi işten ayrıldıktan sonraki 10 gün içinde bildirimde bulunmasının zorunlu olduğu 5519 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası kanununda net olarak belirtilmiştir.

Eğer işveren işçi işten çıktıktan sonraki 10 gün içinde SGK'ya bildirimde bulunmazsa hakkında cezai işlem başlatılır. İşverene asgari ücretin 10'da 1'i oranında para cezası verilir.

İşçi işten çıkış belgesini internetten görebilmek için, ya e-devlet üzerinden sorgulama yapmalıdır ya da tercih ettiği herhangi bir SGK şubesine şahsen giderek, konu hakkında bilgi edinmelidir.