SGK işe giriş sorgulama nasıl yapılır? E-devlet SGK işe giriş çıkış sorgulama ekranı!

Milyonlarca çalışanın hayali emekli olarak aydan aya maaşlarını alırken rahat bir emeklilik hayatı sürmektir. Bu noktada SGK işe giriş sorgulama nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı en merak edilen bilgiler arasında yer alır. SGK'nın kendi resmi sitesinden öğrenebileceğiniz gibi E-devlet SGK işe giriş çıkış sorgulama ekranı sayesinde de kolayca bilgilerinize ulaşabilirsiniz. İşte detayları sizler için derledik.
E-SGM Üzerinden SGK İşten Çıkış Sorgulama
E-SGM sayfasından işten çıkış sorgulama işlemi yapan kişiler, bu sayfaya girerken istenen kişisel bilgileri tam ve doğru olarak girmelidir. Bu aşamada istenen bilgiler şunlardır:
• Hakkında sorgulama yapılacak kişiye ait TC Kimlik numarası,
• Hakkında sorgulama yapılacak kişinin doğum tarihi,
• Hakkında sorgulama yapılacak kişinin doğum yeri,
• Hakkında sorgulama yapılacak kişinin nüfus cüzdanı cilt numarası
• Hakkında sorgulama yapılacak kişinin nüfusa kayıtlı olduğu il bilgileridir.
Bu bilgilerin girişi tam ve doğru olarak yapıldıktan sonra E-SGM ekran sayfası açılır. E-SGM sayfası üzerinden genellikle işten çıkış tarihi sorgulama ya da işe giriş tarihi sorgulama ile hizmet dökümü belgelerinin alınması amacıyla faydalanılır. İstendiği takdirde bu bilgiler haricinde de pek çok detaylı bilgiye bu sayfa üzerinden ulaşılabilir.
Aynı bilgilere e-devlet kapısından da ulaşılabilir. Bu yöntemin e-devlet sistemi üzerinden yapılan sorgulamaya göre en önemli avantajı, şifre kullanımına gerek olmamasıdır.
SGK İşten Çıkış Sorgulaması Takibi
SGK işten çıkış sorgulamasının işten çıkan işçi tarafından takip edilmesi avantajlı bir durumdur. Böylece internette yanlış kayıt oluşmasının önüne geçilebilir.
İşverenin işçi işten ayrıldıktan sonraki 10 gün içinde bildirimde bulunmasının zorunlu olduğu 5519 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası kanununda net olarak belirtilmiştir.
Eğer işveren işçi işten çıktıktan sonraki 10 gün içinde SGK'ya bildirimde bulunmazsa hakkında cezai işlem başlatılır. İşverene asgari ücretin 10'da 1'i oranında para cezası verilir.
İşçi işten çıkış belgesini internetten görebilmek için, ya e-devlet üzerinden sorgulama yapmalıdır ya da tercih ettiği herhangi bir SGK şubesine şahsen giderek, konu hakkında bilgi edinmelidir.
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü İle SGK İşten Çıkış Sorgulama
SGK tescil ve hizmet dökümünden sorgulama yapılarak çalışan kişi kendisine ait SGK işe giriş tarihi, çalışma süresi ve SGK işten çıkış tarihini görüntüleyebilir. Bu amaçla kullanılabilecek internet adresi şudur: https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap
E-Devlet Üzerinden SGK İşten Çıkış Sorgulama
SGK işten çıkış sorgulaması e-devlet üzerinden de yapılabilir. Bu amaçla izlenmesi gereken basamaklar şunlardır:
• Öncelikle www.turkiye.gov.tr internet adresinden e-devlet ana sayfasına giriş yapılır.
• Ana sayfada TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile kimlik doğrulama işlemi yapılır ve siteye girilir. E-devlet şifresi herhangi bir PTT şubesinden 2 TL ücret ödenerek alınabilir.
• E-devlet sitesinden açılan sayfada üst kısımda yer alan ''E-Hizmetler'' yazısına tıklanır.
• Daha sonra ''Sosyal Güvenlik Kurumu'' başlığından ''Hizmet Dökümü'' yazısına tıklanır.
• Ekranda çalışan kişinin iş hayatına ait bütün bilgiler görüntülenir.
Bu yöntemle SGK işten çıkış sorgulama işlemi de gerçekleştirilmiş olur.
KAYNAK: İş bilgisi