



Albayrak, şöyle devam etti: "Türkiye Sigorta, sektöre yön verebilecek, kâr güdüsünün yanında kamu ekonomik vizyonunun bir parçası olarak bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak inşallah. Türkiye'de sigortacılık hizmetlerinin tabana yayılması ve istikrarlı büyümenin devamlılığı adına önemli bir misyon üstlenen Türkiye Sigorta'nın global bir marka olma hedefiyle, ülkemizdeki sigorta sektörünü küresel rekabette daha etkin bir noktaya taşıyacağından eminiz." Ziraat Sigorta, Halk Sigorta, Güneş Sigorta, Ziraat Emeklilik, Halk Emeklilik ve Vakıf Emeklilik bundan sonra yollarına Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik çatısı altında devam edecek.



TUNA 1 ARTIK SİGORTALI

Türkiye Sigorta ilk poliçesini Karadeniz'de bulunan doğalgazımızın çıkacağı Tuna 1 kuyusuna düzenledi. Poliçeyi Bakan Albayrak, Başkan Erdoğan'a takdim etti.