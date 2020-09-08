Kamu sigorta ve emeklilik şirketlerini Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bir araya getiren Türkiye Sigorta'nın tanıtımı dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sigortacılık sektörümüz bugünkü kapasitesi ile dünyada 39'uncu sırada. Çok daha üst basamaklara çıkmayı, bu sektörde daha iyi durumda olan ülkeleri geride bırakmayı esas hedef olarak önümüze koyduk" dedi.
Albayrak, şöyle devam etti: "Türkiye Sigorta, sektöre yön verebilecek, kâr güdüsünün yanında kamu ekonomik vizyonunun bir parçası olarak bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak inşallah. Türkiye'de sigortacılık hizmetlerinin tabana yayılması ve istikrarlı büyümenin devamlılığı adına önemli bir misyon üstlenen Türkiye Sigorta'nın global bir marka olma hedefiyle, ülkemizdeki sigorta sektörünü küresel rekabette daha etkin bir noktaya taşıyacağından eminiz." Ziraat Sigorta, Halk Sigorta, Güneş Sigorta, Ziraat Emeklilik, Halk Emeklilik ve Vakıf Emeklilik bundan sonra yollarına Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik çatısı altında devam edecek.
TUNA 1 ARTIK SİGORTALI
Türkiye Sigorta ilk poliçesini Karadeniz'de bulunan doğalgazımızın çıkacağı Tuna 1 kuyusuna düzenledi. Poliçeyi Bakan Albayrak, Başkan Erdoğan'a takdim etti.
TOPARLANMA HİSSEDİLECEK
Türkiye'nin güçlü ekonomisi ve sağlam finansal altyapısıyla dünya ekonomilerinin eşi benzeri görülmemiş bir krizden geçtiği dönemde yatırımlarına, projelerine ve stratejik reformlarına devam ettiğini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti: "İnşallah, çok yakında toparlanmanın ekonominin tüm paydaşları, tüm vatandaşlarımız nezdinde de çok daha ciddi şekilde hissedilmeye başladığına şahit olacağız."