Bu yolu kimse bilmiyor! Böyle yaparak 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) için erken emekli olun!

Normal koşullarda vatandaşların emeklilik maaşı alabilmesi için belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Özellikle çalışma hayatına 1999 dönemi ve öncesinde başlayan vatandaşlar için emeklilik yaşı daha farklı belirleniyor. Bu vatandaşlar için ortalama emeklilik yaşı 53 ve 55 olarak açıklanırken bu süreç kişinin ilk işe giriş tarihi, doğum tarihi, sigorta prim ödeme süreci gibi çok sayıda etmene bağlı olarak değişiyor. Bu vatandaşlar için sağlanan en önemli haklardan bir tanesi de 3600 günden emeklilik. Bu emeklilik ile vatandaşlar aşağıda yer alan şartları sağlamaları durumunda erken yaşta emeklilik kazanıyorlar. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN GEÇERLİ OLAN ETKENLER NELERDİR?
Doğum borçlanması: Sigortalı olarak çalışan kadınlara özel olarak tanınan doğum borçlanması hakkı ile erken emekliliğin perdeleri açılıyor.
Kadınların doğum borçlanması hakkından yararlanması için doğumun sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra gerçekleşmesi gerekir.
Doğumun canlı gerçekleşmesi gerekir.
Doğumun öncesinde ve sonrasındaki istirahat süreleri de dahil olmak üzere her çocuk için 2 yıllık süre borçlanılabilir. İki doğumun ardışık ve aralarındaki 2 yıllık sürenin dolmamış olması halinde, ikinci doğumun 2 yıllık prim süresine aradaki zaman farkı da dahil edilir.
Kadın sigortalıların en fazla 3 çocuk için toplam 6 yıllık borçlanma yapmasına imkan verilir.
Askerlik borçlanması: Sigortalı olarak çalışan erkeklere özel olarak tanınan askerlik borçlanması ile erken emeklilik planı devreye sokulur.
Erkeklerin askerlik borçlanması hakkından yararlanması için vatani görevini er, erbaş olarak yapması ya da yedek subaylık okulunda eğitim alması gerekir. Yedek subaylık okuluna hazırlık için geçirilen zaman da askerlik borçlanmasına dahil edilir.
Askerlik borçlanmasıyla sigorta başlangıç tarihi öne çekilebilir.
Askerlik borçlanması için ödenecek prim süresi tamamen askerlik süresiyle ilişkilidir. Askerlik süresinin tamamı ya da bir kısmı borçlanılabilir.
Askerlikten muaf olanlar askerlik borçlanması hakkından yararlanamaz.
Yurt dışı borçlanması: Çalışan gurbetçilere özel olarak sunulan yurt dışı borçlanması hakkı ile erken emeklilik müjdesi verildi.
Çalışma hayatının büyük bölümünü yurt dışında geçiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının emekli olabilmesi için bu dönemi belgelemeleri gerekir.
Gurbetçilerin adına Türkiye'de SGK'ya herhangi bir prim ödemesinin yapılmamış olması ve kişilerin Türkiye'de bir işletme bünyesinde sigortalı olarak çalışmamaları şarttır.
Kısmi emeklilik hakkı: Vatandaşların sigorta başlangıç tarihi, hizmet süresi ve prim ödemesi şartlarını yerine getirmesi durumunda erken emekli olmalarının önü açılır.
Kısmi emeklilik için kişilerin sigorta başlangıç tarihlerinin 1999 ve öncesindeki yıllara ait olması gerekir. Bu haktan yalnızca 8 Eylül 1999 ve öncesinde SGK'ya sigortalı olarak bildirilenler yararlanabilir.
Kısmi emeklilik hakkından faydalanmak isteyenlerin 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim günü ödemesi şartlarını tamamlamaları istenir.
Yıpranma hakkı: Çalışma koşulları ağır olan meslekler için sunulan yıpranma payı ile kişilerin daha erken emekli olması amaçlanmıştır. Özel olarak verilen yıpranma süreleri yaş haddinden düşülüyor.
Su altında çalışanlar, emniyet ve MİT mensubu, itfaiyeci, gazeteci, madenci, demir-çelik gibi mesleklerde çalışanlar için yıpranma hakkından yararlanmak için 3600 gün şartı aranır. Yıpranma hakkından yararlanan kişilere çalıştıkları her 360 gün için 60-180 gün arasında değişiklik gösteren fiili hizmet süresi zammı verilir.
TOPLU ÖDEME İLE ERKEN EMEKLİ OLUNABİLİR Mİ?
Her çalışan haklı olarak bir gün emekli olmayı hayal ediyor. Ülkemizde bunun yolu da belli sayıda gün prim ödemek, belli yaşa gelmek ve belli bir sigortalı yılını doldurmak isteniyor. Yasalarımız geçmiş yıllarda çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme imkânı tanımıyor. Ancak bazı istisnalar ile toplu ödeme yaparak bu günleri satın almak mümkün olabiliyor. Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesi ile düzenlenmiş.
.1) Kadınlar sigortadan sonra üç çocuğa kadar doğum borçlanması yaparak 2.160 günü toplu ödeme ile satın alabiliyor.
2) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri toplu olarak ödemek mümkün.
3) Emekli Sandığı'na tabi çalışan memurların, ücretsiz izin süreleri borçlanılabiliyor.
4) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri borçlanılarak emeklilik hesabında kullanılıyor.
5) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri de borçlanılabiliyor..
6) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri de borçlanılabiliyor.
7) Grev ve lokavtta geçen süreleri de borçlanmak mümkün.
8) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri borçlanılıyor.
9) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, açıkta geçirdikleri süreleri borçlanma imkânları bulunuyor.
10) Part-time çalışanlar, 30 günden az çalışması olanlar, ücretli öğretmenler bu süreleri borçlanarak 30 güne tamamlayın.
EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Ülkemizin üretim ekonomisine uzun yıllar katkı sağlayan işçiler emekli olmanın hayaliyle yaşıyor. Emeklilik yıllarında devlet tarafından işçiye pirim ve ödemelerine göre emekli maaşı veriliyor.
Sigortalılık süresinin başlangıcı 08.09.1976'dan önce olan erkek SSK'lılar:
55 yaşını doldurmuş olma ve en az 5000 gün veya, 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, 25 yıldan beri sigortalı bulunma ve en az 5000 gün, Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, tam emekli aylığına hak kazanmaktadırlar.
08.09.1999 günü ve sonrası işe giren erkekler emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamış ve en az 7000 gün sayısı ile emekli olabilecekler. Görüldüğü üzere 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için sigortalılık süresi diye bir şey kalmamıştır. 7000 günü doldurmak ve 60 yaşını tamamlayıp 61 yaşından gün alması gerekir.
1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar Ne Kadar Emekli Maaşı Alır?
1999 yılından önce sigorta başlangıcı olanların emekli maaşları, 1999 yılından sonra emekliliği hak edenlerden daha yüksektir. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için emeklilik maaşı en düşük 1600 TL olarak belirlenmiştir. Emeklilik maaşları kişilerin prim ödemelerinin miktarına bağlı olarak değişir. Eğer kişinin prim ödemesi en yüksekten yapıldıysa; emeklilik maaşının daha fazla olması da söz konusudur.
1999 Yılından Önce Sigorta Girişi Olanlar Ne Zaman Emekli Olabilir?
Erken emeklilik için belirlenen şartlara uygun olanlar, emeklilikte aranılan yaş kriterinden ayrı tutulurlar. 3600 prim günün tamamlandığı tarih kişilerin emekli olma zamanını belirler. Halk arasında kısmi emeklilik olarak isimlendirilen 1999 yılı ve önce sigorta girişi olanların erken emekliliği için 3600 prim günün tamamlandığı tarih ve kişinin yaşı önemlidir. Emeklilik hak eden kişinin yaşının yanında cinsiyeti de emekliliği etkileyen faktörler arasında yer alır.
• Erken emeklilik için prim gününü dolduran kadınların 50 yaşını, erkeklerin ise 55 yaşını tamamlaması gerekiyor.
• Erken emeklilik için yaşını dolduran ancak prim gününü tamamlayamayan kişilerin emeklilik zamanlarında değişiklik söz konusu olur. Prim gününü bekleyen kadınlar 58 yaşında; erkekler ise 60 yaşında emekli olabilirler.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
01.04.1987 girişim, ne zaman emekli olurum? S.A.
1987 yılında işe girmiş olanlar SSK'dan 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Ayrıca askerliği 1987 tarihinden önce yapmışlarsa askerlik borçlanıp 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olabilirler.
01.03.1970 doğumluyum, ilk işe girişim 1991 yılı 10'uncu ay. 1990 3'üncü ayda askere gittim. Askerlik borçlanması ile ne zaman emekli olurum? A. BAYRAK
25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz. En az 6 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı 01.03.2022 tarihinde emekli olabilirsiniz.
1972 doğumluyum. 01.06.1987 SSK girişim var. Emekli olabilmem için ne kadar daha çalışmam gerekir? Tevfik M.
İşe girişinize göre 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış. Prim gün sayınızı yazmamışsınız. 50 yaşınız 2022 yılında doluyor. Bu durumda 50 yaşınızın dolacağı 2022 yılına kadar 5375 prim gün sayınız tamamlanırsa bu tarihte emekli olabilirsiniz. Aksi takdirde prim günü tamamlayınca emekli olabilirsiniz. Ayrıca en az 3600 prim gün ile 60 yaşınızın dolacağı 2032 yılında kısmi (yaştan) emekli olabilirsiniz.
01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 günden emekli olabilir miyim? Suat B.
Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.
Dolayısıyla 3600 günü tamamlayarak 01.04.2021 tarihini beklemelisiniz.
Ayrıca 5000 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.
Emekli olmak için dilekçe verdim. Dilekçemin kabul edilmesine rağmen, sonradan emekli olamayacağıma dair yazı gönderdiler. Sebebi de yaşı büyütmem. Bu doğru mu? Dava açsam sonuç değişir mi? M. YILMAZ
Yaşı büyüttüğünüzden dolayı emeklilik talebinizin reddedilmesi doğru. Mahkemeye başvurmanız size fayda sağlamaz çünkü bu konuyla ilgili daha önceden Anayasa Mahkemesi kararı var ve bu kararla 'ilk defa sigortalı olunduktan sonra yapılmış yaş düzeltmelerinin emeklilik hesaplarında geçerli sayılmamasının Anayasa'ya aykırı olmadığı' belirtilmiştir. Bu sebeple ilk işe başladığınız tarihte kaç doğumluysanız emeklilikte de bu tarih geçerli olacaktır.