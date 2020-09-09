Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bildirim yapan 44 TL fark alıyor



EMEKLİYSE NE OLUYOR?



Gelir İdaresi Başkanlığı verdiği yanıtta, ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandığını belirterek, indirimin, asgari ücretin yıllık brüt tutarının, mükellefin kendisi için yüzde 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere, ilk iki çocuk için yüzde 7.5, üçüncü çocuk için yüzde 10, diğer çocuklar için yüzde 5'i olarak uygulandığını anlattı. Verilen özelgede, tebliğde yer alan, "Sadece ücret geliri elde eden eş, 'çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş' kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir" açıklaması hatırlatıldı.