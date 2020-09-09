Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),"Bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı" açıklamasında bulundu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK tarafından alınan tavsiye kararı sonrası bazı bankalar yeniden kredi kartı borcu ile konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi borcu olan kişilerden borç erteleme taleplerini kabul etmeye başladı. TEB, Garanti Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan açıklamalarla korana virüs salgını nedeni ile borç ertelemesi yapmak isteyen kişilere 31 Aralık 2020 tarihine kadar kolaylık tanınacağı duyuruldu. İşte Akbank, TEB, Garanti, Yapıkredi koranavirüs nedeniyle borç erteleme şartları...
İHTİYAÇ, TAŞIT, KONUT KREDİSİ VE KREDİ KARTI BORCU ERTELELEMESİ
Korana virüs salgını sonrası Türkiye 1 Haziran 2020 tarihi itibari ile yeni normale geçiş yaparken ne yazık ki ekonomide ki dalgalanma devam etti.
Süreçte yine çok sayıda kişi bankalara olan borçlarını ödemekte zorlanırken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK yeni bir tavsiye kararı yayımlamış ve bankalara gönderdiği yazıda;
* "Bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı."
* "Mevcut kredi limitlerine haklı ve somut gerekçeler olmaksızın bloke konulmamalı, limitlerin kullanıma hazır tutulmasına özen gösterilmeli" ifadeleri ile hem bankaların kredi kanallarının açık tutulması hem de vatandaşın kredi kartı ve kredi borcu gibi bankalara olan borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi istenmişti.
Süreçte çok sayıda banka sessiz kalmayı tercih ederken bazı bankalar ise daha önce erteleme yapan müşterilerinin ikinci taleplerini mevzuata aykırı olduğunu iddia ederek reddetmişti.
TEB İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ BORCU OLAN MÜŞTERİLERİNE KREDİ BORÇ YAPILANDIRMA İMKANI SUNDU!
TEB tarafından yapılan son dakika açıklaması ile "TEB'den ihtiyaç veya taşıt kredisi kullanan ve koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiye destek paketi kapsamında taksit ödemelerinde zorluk çeken müşterilerimize 3 aya kadar erteleme imkanı sunuyoruz.
Kredi ödemelerinizin erteleme işlemini 31 Aralık'a kadar, TEB Şubeleri ve 0850 200 0 666 numaralı TEB Çağrı Merkezi'miz aracılığıyla öteleme başvurusunda bulunabilirsiniz. Çağrı Merkezi'mizden yapılan başvuruların sonuçlanması ise yoğunluğuna göre zaman alabilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
Mevcut krediler ertelendiğinde yeni faiz oranı ile hesaplanırken yine 3 ay yapılan erteleme sonrasında ilk taksit ödemelerine toplu olarak faiz ve masraf eklenmesi de vatandaşı bu konu hakkında tedirgin etti.
AKBANK KORANA VİRÜS NEDENİ İLE İHTİYAÇ, TAŞIT, KONUT KREDİSİ VE KREDİ KARTI BORÇ ERTELEMESİ İÇİN BAŞVURU ALACAK!
Bir diğer borç ertelemesi açıklaması yapan banka ise Akbank oldu. Akbank tarafından yapılan açıklamada "Pandemi sürecinin etkileri nedeni ile müşterilerimizin bireysel ve ticari kredilerinin 31 Aralık 2020'ye kadar olan ödemeleri, erteleme faizi alınarak 31 Ocak 2021 tarihine kadar, kredi kartı ve artı para borçları alışveriş faizi alınarak Ocak 2021 ekstresine kadar, kredi kartı ücretleri ise Ocak 2021 tarihine ötelenebilecektir" ifadeleri ile yıl sonuna kadar başvuru yapan kişilere erteleme hakkı verileceği ilan edildi.
Başvurular Akbank internet sitesi üzerinden alınacak ve SMS ile gönderilen mesaja onay verilmesi yeterli olacak.
GARANTİ BANKASI İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİSİ BORCU İLE KREDİ KARTI BORÇ ERTELEME BAŞVURUSU
Kredi borcu erteleyen bankalardan biri de Garanti Bankası oldu.
Garanti Bankası korana virüs salgını nedeni ile hiçbir ek koşul aranmaksızın kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini 31 Aralık 2020 tarihine kadar erteleyeceğini ilan etti.
Banka tarafından yapılan açıklamada "Bireysel ve şahıs firması sahibi müşterilerimiz; ihtiyaç, taşıt, konut ve işyeri kredilerinizin faiz oranında artış olmadan 6 aya kadar taksit erteleme ve 9 aya kadar vade uzatma işlemlerini Garanti BBVA İnternet - Hesap ve Ürün > Kredi Hesabı adımında yer alan "Kredi Erteleme" butonuna tıklayarak hızlı bir şekilde yapabilirsiniz" ifadeleri ile borç erteleme başvurusu için sunulan imkandan yararlanma çağrısı yapıldı.
YAPI KREDİ BANKASI KREDİ KARTI BORÇ ERTELEME BAŞVURUSU
Yapı Kredi Bankası ise sadece kredi kartı borçlarını ertelemek isteyen müşterileri için bilgilendirme notu yayımlarken hizmet kapsamında kredi kartı ekstre atlat imkanı ile 1 aylık borçları erteleme imkanı tanınacağını duyurdu.
KREDİ SİGORTALARINDA ETKİN SORGULAMA VE TAZMİN
BDDK, ilgili kurumların Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili alt düzenlemelerine uygun hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Kurum, krediye bağlı sigorta poliçelerinde temerrüt hali gerçekleşince tazmin koşulları oluşup oluşmadığının kendiliğinden sorgulanması, varsa kredi geri ödemesinin sigorta poliçesinden kolayca karşılanmasını sağlayacak bir sistemin işletilmesine gerekliliğine işaret etti.
BANKACILIKTA 60 YAŞ ÜSTÜ VE EMEKLİLERE KOLAYLIK
Kaynaklara göre, BDDK'dan bankalara giden yazıda, "Emekli aylığı alan ve/veya 60 yaşın üzerindeki müşterilerin sık dışarı çıkamamalarından mütevellit ATM'den tek seferde aylıklarını çekebilmeleri, şubelerden ve çağrı merkezlerinden hızlı ve yeterli hizmet almalarının sağlanması, emekli aylıklarını alan müşterilerin aylıklarını almak istedikleri bankalarının değiştirilmesinde fiili engellerin kaldırılması ve taleplerin şikayete mahal verilmeksizin zamanında yerine getirilmesi, 60 yaş üstü emeklinin şubelere gitmeye icbar edilmemesi (kart teslimi dahil) gerekli görülmektedir." ifadeleri yer aldı.
SALGIN DÖNEMİNİN BAŞINDA BANKALARA TALİMAT VERİLMİŞTİ
BDDK, bankalar ve banka dışı mali kuruluşlarla ilgili müşterilerden gelen taleplerin düzenli olarak takip edildiğini ve verilen talimata uygun hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.
Kurum, 20 Mart'ta bankalara gönderdiği talimatla Covid-19 salgını döneminde bankaların müşterilere kolaylık sağlamasını istemiş, iş dünyası ve vatandaşların salgın dönemini en az hasarla atlatabilmesi için 50'ye yakın tedbiri hayata geçirmişti.