Bu bankaların yanında garanti Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası gibi önemli bankalar da müşterilerinin kredi kartı borçlarını yapılandırmaktadırlar. Bu yapılandırma şartlarını her müşteri için ayrı olarak belirleyen bankalar genel bunun için müşterilerine ihtiyaç kredisi kullandırmaktadırlar. Ancak faiz oranı ve vade süresi müşteriden müşteriye değişmektedir.

Öte yandan QNB Finansbank da borç taşıma kredisi ile müşterilerinin başka bankalara olan kredi kartı borçlarının yüzde 25'lik kısmını yapılandırma imkanı tanımaktadır. Bu konuda düşük bir faiz uygulayan QNB Finansbank, müşterilerine avantajlı çözümler sunmaktadır.