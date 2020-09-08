İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NEDİR?

Her hangi bir işyerinde çalışmayan , şirket ortaklık kaydı bulunmayan ve çiftçilik kaydı bulunmayan herkesin yararlanması için isteğe bağlı sigorta çıkartıldı. Emekli olmak için milyonlarca insanın haber beklediği istağe bağlı sigortanın detayları belli oldu.

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

a) 5510 sayılı Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,

b) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

c) 18 yaşını doldurmuş bulunmak,

d) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunanlar başvuruda bulunabiliyor.

İsteğe bağlı olarak prim ödenebilen sigorta kolları ise şunlardır;

– İsteğe bağlı bağkur (4b),

– İsteğe bağlı Ek 5 tarım sigortası (4a),

– Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta,

– Emekli sandığında belli bir süreyi tamamlayanlar için isteğe bağlı emekli sandığı.