3600 primle emeklilik sorgulamasını çok sayıda vatandaş tarafından yapılmakta. 3600 primle kimler emekli olabilir, 3600 primle nasıl emekli olunur, 3600 primle emekli olma nasıl olur, 3600 primle emeklilik şartları neler? 3600 primden tazminat nasıl alınır? gibi sorular çalışanlar tarafından araştırılmakta. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK 3600 gün şartıyla emeklilik hakkı sağlıyor. Bu hak özel koşulların yerine getirilmesi ile sağlanırken her vatandaş yararlanamıyor. Erken emeklilik sağlayan ve vatandaşların son günlerde yeniden araştırdığı 3600 gün şartıyla emeklilik işlemlerini inceledik. İşte 3600 günle emeklilik şartları.
3600 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTLARI
3600 günle emekli olmak için vatandaşların dikkat edecekleri en önemli husus işe başlangıç tarihi. 3600 günle emeklilik hakkı yalnızca 08.09.1999 tarihinden önce girişi olanlara sağlanıyor. Gün şartıyla emeklilik 08.09.1999'dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanıyor. Diğer koşullar;
* 08.09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olması.
* 3600 prim gününü tamamlamış olmak.
* 3600 günle emeklilikte özel olarak uygulanan yaş şartını sağlamak.
3600 günle emeklilik hesaplama tablosu 1999'da 4447 sayılı kanun ile birlikte basamaksız olarak kadınlar için 58 erkekler için 60 yaş olarak alıştırılan kısmi emeklilik o dönemin ana muhalefet partisi olan Fazilet Partisi kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur. Anayasa Mahkemesi'ne durumun iptalini arz etmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi 2002'de 4759 Sayılı Kanun ile birlikte emeklilik şartları da önemli değişiklikler yapmışlardır.
Kazanılmış olan haklarının korunmasına yönelik kısmi şartlardan olan emeklilik düzenlemesi 506 sayılı kanuna eklenmiş olan geçeceği 81.maddenin C bendinde Yer almıştır. Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalı kişilerin 15 yıl sigortalılık süresi içerisinde 3600 prim günü ödeme gün sayısı ile emeklilik işlemlerini halen Bu geçici olan maddeye göre yürütmektedirler. Kazanılmış olan bu hak sadece 08.09.1999 tarihinden önce işe giren sigortalılar için geçerlidir. 3600 günle emeklilik hesaplama tablosu içinden de anlaşılacağı gibi kazanılmış olan bu hak 08.09.1999 tarihi veya sonrasında işe girmiş olanlar için geçerli değildir.
Şimdilerde işe giriş yapan bir kişi daha çok çalışacak
3600 günle emeklilik hesaplama tablosu dışındakiler yani 1999 öncesinde işe girmiş olan kişilerin emekli olma şartları bugünün şartlarına göre daha hafiftir. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 veya 8 Eylül 1999 sonrası olan Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olan bir kişi 25 yıl sigortalılık Suresi ve 4500 prim günü ile emekli olabilmektedirler. Kadınlar için 58 yaş erkekler için 60 yaş şartı vardır. 3600 günle emeklilik hesaplama tablosu dışında 1999'dan önce sigortalı olanlar bugünkü sigortalıları göre daha şanslılardır. 17 yıl önce yapılmış olan yasaya göre 20 yıl sigortası olanlar 38-40 yaşlarında emekli olabiliyorlardı.
Günümüz şartlarında ise bu durum hiç de iç açıcı değildir. Babası ya da dedesi 40-45'lı yaşlarda emekli maaşı hak eden kişiler şimdilerde 58-60'lı yaşlarda emeklilik hak etmektedirler. Bu demek oluyor ki eskiye göre 15 20 yıl daha fazla beklemek gereklidir. 2008'den sonra işe başlayan kişiler 2035 yılına kadar 7200 prim günü ödemesi gerekecek.
Sosyal Sigortalar Kurumu kadınların ve erkeklerin 3600 prim günü ile emeklilik hesaplama tabloları
KADINLARIN 3600 GÜNE GÖRE BELİRLENMİŞ OLAN EMEKLİLİK KOŞULLARI
ERKEKLERİN 3600 GÜNE GÖRE BELİRLENMİŞ OLAN EMEKLİLİK KOŞULLARI